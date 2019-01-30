Минстрой предложил новые механизмы расселения аварийного жилья. Регионы смогут предоставить людям субсидии и социальную ипотеку с комфортной ставкой. Кроме того, появятся жилищные фонды для переселения граждан. А некоторым даже не придется переезжать. Если это возможно, дома будут ремонтировать.

Разница между аварийным и ветхим жильем очень условна и от размера трещин и дыр в зданиях пока не зависит. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сейчас все предложенные механизмы находятся на обсуждении. "При ведомстве создана рабочая группа по разработке законодательства, которая уже концептуально поддержала предложения министерства", - сообщили "Российской газете" в министерстве строительства и ЖКХ.

Речь идет об инструментах поддержки инвесторов, которые реализуют проекты развития территорий, изменениях, которые позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий. Принятие всех этих законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года, уточнили в министерстве. На обсуждении находится пакет документов, которые вносят изменения в Жилищный и Градостроительный кодекс, готовятся подзаконные акты к ним.

Об этом "РГ" сообщил координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Переселенцам из аварийного жилья предлагают предоставить базовые гарантии и дополнительные возможности.

"Базовая гарантия - это выкупная стоимость жилья", - поясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Использовать ее можно на приобретение нового жилья или, к примеру, на получение квартиры в спецжилфонде.

Решение о создании спецжилфонда будет приниматься регионом. Право на бессрочное проживание в таком фонде будет предоставляться собственникам квартир в аварийном доме и членам их семей в обмен на выкупную стоимость. Переселенцам будет предоставлена равнозначная площадь помещений, но квартиру нельзя приватизировать.

Понятие "ветхое жилье" могут узаконить уже в этом году. Для его ремонта регионы смогут формировать программы. Только пока неясно, как это будут финансировать

"Такое жилье может быть востребовано у тех, кто не может нести расходы на содержание собственного жилья (налоги, взносы на капитальный ремонт)", - пояснили в минстрое. Граждане могут проживать в таком жилье бессрочно, пока не примут решение о приобретении его в собственность либо найме другого жилья.

К дополнительным возможностям относятся субсидии на приобретение нового жилья взамен аварийного и социальная ипотека. Причем параметры социальной ипотеки пока предложены весьма привлекательные. Первоначальным взносом по ней будет служить выкупная стоимость помещения. А процент по кредиту предлагается субсидировать в пределах ключевой ставки, говорится в материалах, предоставленных на рассмотрение рабочей группе. То есть 7,75 процента от рыночной ставки переселенцу платить не придется. Но пока это предложение, окончательные параметры ипотеки будут еще не раз обсуждаться, прежде чем их закрепят законодательно.

В задачи минстроя входит создание комплекса инструментов, которыми могли бы воспользоваться в своей работе регионы, не обязательно всеми. "Поскольку социально-экономическая ситуация в различных регионах разная, мы предлагаем дополнительные механизмы расселения именно как опцию, которую регион сможет выбрать сам, в том числе для разных населенных пунктов внутри региона, - отметили в минстрое. - Например, в крупных городах будет актуально привлечение частных инвесторов, для удаленных населенных пунктов, из которых население выезжает, будут востребованы субсидии, которые дадут право гражданам купить жилье в другом городе". Работа ведется и по уточнению законодательной базы. "Первое - это введение однозначных понятных критериев признания домов аварийными, второе - разработка критериев признания домов ветхими", - отметил Рожков. Изменения в постановление правительства, которые конкретизируют критерии аварийного жилья и вводят понятие ветхого многоквартирного дома, минстроем подготовлены.

"Предполагается, что будет прописан перечень исчерпывающих критериев, с применением которых дом будет признаваться аварийным или ветхим", - поясняет Светлана Разворотнева. Это должно также решить проблему, когда аварийные дома остаются не включенными в программы расселения. Законодательное закрепление понятия "ветхое жилье" ожидается уже в этом году, сообщили в министерстве. Предполагается, что для ремонта ветхих домов регионы смогут сформировать подпрограммы.

Сложностей в этом деле две, говорит Разворотнева. Во-первых, необходимо дать регионам такие правила работы с этими домами, которые не позволят признавать ветхими дома, которые на самом деле пора сносить. Поэтому граница между ветхими и аварийными домами должна быть прописана очень четко. Второе - будет ли ремонт ветхих домов финансироваться из фондов капремонта или можно будет направить часть средств нацпроекта? Этот вопрос пока остается открытым.