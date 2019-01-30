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30.01.2019 20:12
Рубрика: Спорт

Мало, Головин

Первый мяч россиянина за "Монако" не спас его клуб от поражения
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
Полузащитник сборной России Александр Головин впервые отличился в составе "Монако". Сделал он это в полуфинальном матче Кубка французской лиги против "Генгама".

Гол получился эффектным: на 24-й минуте Александр пробежал все поле, принял мяч в чужой штрафной и пробил в ближнюю девятку.

Впрочем, мяча Головина оказалось мало, чтобы его команда вышла в финал и сохранила реальные шансы на участие в еврокубках в следующем сезоне. Отметим, что победитель Кубка лиги автоматически получает место в групповом этапе Лиги Европы.

Ведя по ходу встречи 2:0, "Монако" упустил победу: "Генгам" сравнял счет во втором тайме, а затем был точнее в серии пенальти (5:4). Самого Головина заменили на 78-й минуте.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin, Pool
Журналист Goal.com: Головин перешел в "Монако" в наихудший момент

- Почему я поменял Алекса? У него стало сводить ноги, - объяснил главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.

Жардиму не позавидуешь: он вернулся в команду, которой срочно нужно прибавлять. Времени на раскачку у португальца нет. "Монако" занимает предпоследнее место во французском чемпионате. Риск вылететь во второй дивизион настолько велик, что некоторые игроки уже начинают подумывать о будущем.

Что касается лично Головина, то Жардим ему доверяет. Не стоит забывать, что именно при этом специалисте Александр перешел в "Монако" минувшим летом из ЦСКА за рекордные для монегасков 30 миллионов евро. И, несмотря на не самый успешный старт карьеры полузащитника в новом клубе, Жардим уверен: россиянин один из тех, кто поможет клубу выбраться из кризиса.

- Я уже сказал руководству, что мы должны сократить состав, - признался Жардим. - Останутся те, кто готов помочь нам. Я говорю о таких футболистах, как Головин, Лопеш, Мартинш.

Тем временем еще один игрок российской сборной, Денис Черышев, во втором матче подряд отметился результативным действием в составе "Валенсии". На выходных он забил "Вильярреалу", а теперь помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Испании, отдав голевой пас во встрече с "Хетафе" (3:1).

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