Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"

В Кремле рассказали, как видят развитие отношений с Украиной.

Комментируя заявление украинского лидера Петра Порошенко, что двум странам нужен "холодный мир", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: "Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве, и эти действия привели к образованию двух республик на юго-востоке Украины".

"Есть также целая серия продолжающихся провокаций, которая ведет к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения, есть последствия для социально-экономического положения двух этих республик, последствия, связанные с политикой киевских властей на отторжение их от Украины", - продолжил представитель Кремля.

"Вот что есть де-факто, и много-много других событий, которые стали следствием силового переворота в Киеве", - заметил Песков.

"Никакой войны между Россией и Украиной нет - это две соседние страны, два братских народа. Но, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я говорил выше", - подчеркнул представитель Кремля.

"Есть очень много того, еще что не подлежит вообще оценке - дискриминационные меры в отношении наших компаний, посягательства на собственность наших компаний, что есть на самом деле ни что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, - подчеркнул Песков. - Есть посягательства и на наши средства массовой информации, на свободу СМИ, на свободу слова, на жизнь и безопасность наших журналистов".

"Мы, конечно, больше всего хотели бы, чтобы не было таких негативных проявлений и чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", - заключил представитель Кремля.