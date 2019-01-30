Песков рассказал о переводчике Путина и истерии вокруг Трампа

Историю о том, что якобы американский переводчик отсутствовал какое-то время на протяжении беседы президентов России и США на полях саммита двадцатки в Аргентине - не вопрос Кремля. Переводчик российского лидера с ним был постоянно. А истерия в СМИ вокруг Дональда Трампа обычно необоснована, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На полях саммита у президента Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах "на ногах", - напомнил журналистам Песков. - Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком". "С президентом Путиным его переводчик находится постоянно - вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - заметил он.

"Истерия в СМИ, как правило, бывает необоснованной, тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа: на лицо абсолютно истеричный подход, который, как правило, не опирается на что-то реальное", - также сказал представитель Кремля.