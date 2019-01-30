Как индексируются пенсии

С января 2019 года прошла индексация страховых пенсий. В среднем неработающие пенсионеры получили прибавку в размере 1 тысячи рублей. Но некоторые, расписываясь в январской ведомости, увидели сумму, которая ненамного отличалась от прошлогодней. В основном в редакцию обращались сельские пенсионеры, получавшие невысокие пенсии. "РГ - Неделя" переадресовала их запросы Пенсионному фонду России.

Пенсионные выплаты были повышены у более 803 тысяч неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности. "Корректировка прошла в беззаявительном режиме, по документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров. Средний размер прибавки составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 667 рублей", - уточнили в ПФР.

Кроме того, неработающим сельским пенсионерам также с января была увеличена страховая пенсия - 25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из нового размера фиксированной выплаты (она сейчас равна 5334,19 рубля) и составила 1333,6 рубля.

Тем не менее в некоторых случаях прибавку пенсионеры не увидели: пенсия за январь оказалась на уровне прошлогодней или выросла незначительно. Почему так произошло? Такая ситуация возникла у так называемых минимальщиков - пенсионеров, чья назначенная пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера. В этом случае в плюс к пенсии человек получает социальную выплату, которая "подтягивает" уровень его пенсии до прожиточного минимума. Эта доплата впервые была введена в 2010 году, чтобы защитить самых малообеспеченных, выведя их доходы хотя бы за черту бедности. Пенсионеры получают ее вместе с пенсией. При этом, когда проводится индексация, в расчет берется не итоговая сумма, а только его страховая пенсия, без учета соцдоплаты.

Пенсионный фонд продолжает пересчитывать пенсии селян

"Если сельскому пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, размер выплат после перерасчета и индексации может остаться прежним, либо повыситься меньше, чем по уровню проведенных повышений. Это не значит, что пенсия не была увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом. При назначении пенсии она увеличивает общие выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты", - пояснили в ПФР.

Проще говоря, если после индексации размер пенсии остается ниже прожиточного минимума, пенсионер будет по-прежнему получать доплату, и суммарно его ежемесячный доход не изменится - он будет равен прожиточному минимуму в регионе. Если же благодаря индексации размер пенсии превысит уровень прожиточного минимума, социальную доплату пенсионер получать уже не будет. Но в дальнейшем после очередной индексации коэффициент повышения будет применяться уже ко всей получаемой человеком пенсионной сумме в полном объеме.

Кстати

Пенсию можно пересчитать по заявлению

Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается, подчеркивают в ПФР. Пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд и представить документы, подтверждающие его право на повышенную фиксированную выплату. Напомним, что эта надбавка предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у пенсионера или работника, который только обращается за оформлением пенсии, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. При подсчете такого стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Перечень профессий, специальностей и должностей, соответствующих такой занятости, утвержден правительственным постановлением № 1440 от 29 ноября 2018 года. Второе условие: пенсионер должен по-прежнему проживать на селе. Если он, например, переехал на постоянное жительство в город и имеет городскую регистрацию, сельским жителем он уже не считается. Третье условие: надбавка выплачивается только неработающим пенсионерам (то есть тем, за кого не отчисляются взносы на обязательное пенсионное страхование).

На то, чтобы уладить спорные моменты без потери выплат, у пенсионеров есть год: при обращении в ПФР до конца 2019 года и представлении подтверждающих документов перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. Конечно, заявление можно подать и позже. Но в этом случае пенсия будет повышена со следующего месяца после обращения.