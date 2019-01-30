Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике

В городе Бастия на французском острове Корсика мужчина открыл огонь по прохожим. В результате происшествия пять человек получили ранения.

Инцидент произошел днем в среду, передает РИА Новости. Злоумышленник начал стрелять по прохожим, ранив пять человек. Ранения некоторых из них оцениваются как серьезные.

После стрельбы мужчина, проживающий в этом же районе Бастии, заперся в своем доме. Полицейские ведут с ним переговоры.

Причина нападения пока не сообщается. По предварительным данным, стрелявшему около 70 лет.