По роману "Пищеблок" Алексея Иванова снимут сериал

"Первые предложения мы получили еще до выхода романа, но решили не торопиться", - рассказала продюсер автора Юлия Зайцева, - Мы выбрали "Среду", потому что для нас важна перспектива выхода на международный рынок и умение работать с актуальными форматами. Переговоры прошли динамично для такого проекта. Мы все были заинтересованы и сумели договориться за месяц".
"Мне нравится, что "Среда" экспериментирует с форматами. Это яркая и современная компания, сериалы которой первыми вышли на международный рынок, появившись на Netflix", - прокомментировал Алексей Иванов. О романе писатель сказал следующее: "Формально "Пищеблок" - это нечто вроде слэшера, но на самом деле все сложнее. Аудитория этого фильма не только тинейджеры, но и взрослые, детство которых пришлось на излет Советского Союза. По такому же принципу сделан культовый сериал "Очень странные дела", а его смотрят и дети, и взрослые".
В центре сюжета романа "Пищеблок" - события, произошедшие в небольшом пионерском лагере на берегу Волги в разгар Олимпиады 1980 года. Безмятежную жизнь летнего лагеря потрясает страшная новость - среди пионеров прячутся вампиры... Вожатый Игорь предпочитает считать это глупыми детскими страшилками, пока вампиром не становится женщина, которую он любит.
"Поработать с настоящей литературой - это счастье. Первые попытки познакомиться с Алексеем Ивановым я осуществил три года назад", - рассказал генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало. - В "Пищеблоке" есть все, чтобы собрать у экранов или дисплеев разные поколения. Я предвкушаю интересную тщательную работу и подготовку к съемкам".
В сериале будет 8 серий. Съемки начнутся в следующем году. Создателям отечественного сериала "Вампиры средней полосы", о котором писала "РГ" следует поторопиться, а то их опередят.
Кстати
Уже скоро выйдет фильм "Тобол", в основу которого также положен бестселлер Алексея Иванова. До этого российский зритель уже смотрел такие экранизации произведений писателя, как "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие. Также в следующем году начнутся съемки фильма по роману Иванова "Сердце пармы".