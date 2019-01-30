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30.01.2019 18:33
Рубрика: Культура

По роману "Пищеблок" Алексея Иванова снимут сериал

Текст: Сусанна Альперина
Александр Цекало, взявшись за экранизации, из года в год не останавливается, а придумывает все новые и новые проекты. Так, в сентябре 2018 года его продюсерская компания "Среда" представила первое в России агентство по реализации экранизаций. Не прошло и полугода, как это агентство объявило о крупной сделке. Это - приобретение прав на роман Алексея Иванова "Пищеблок" и подготовка экранизации этой книги, которая, напомним, только-только вышла на рынок. А именно - в середине ноября "Пищеблок" выпустила "Редакции Елены Шубиной" (издательство "ЭКСМО"). За два месяца Иванов получил 9 предложений об экранизации. "РГ" в интервью спрашивала писателя об этом, но, похоже, на тот момент он еще не определился.
Алексей Иванов. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Алексей Иванов. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Алексей Иванов. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

"Первые предложения мы получили еще до выхода романа, но решили не торопиться", - рассказала продюсер автора Юлия Зайцева, - Мы выбрали "Среду", потому что для нас важна перспектива выхода на международный рынок и умение работать с актуальными форматами. Переговоры прошли динамично для такого проекта. Мы все были заинтересованы и сумели договориться за месяц".

"Мне нравится, что "Среда" экспериментирует с форматами. Это яркая и современная компания, сериалы которой первыми вышли на международный рынок, появившись на Netflix", - прокомментировал Алексей Иванов. О романе писатель сказал следующее: "Формально "Пищеблок" - это нечто вроде слэшера, но на самом деле все сложнее. Аудитория этого фильма не только тинейджеры, но и взрослые, детство которых пришлось на излет Советского Союза. По такому же принципу сделан культовый сериал "Очень странные дела", а его смотрят и дети, и взрослые".

Фото: Сергей Петров/ ТАСС
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В центре сюжета романа "Пищеблок" - события, произошедшие в небольшом пионерском лагере на берегу Волги в разгар Олимпиады 1980 года. Безмятежную жизнь летнего лагеря потрясает страшная новость - среди пионеров прячутся вампиры... Вожатый Игорь предпочитает считать это глупыми детскими страшилками, пока вампиром не становится женщина, которую он любит.

"Поработать с настоящей литературой - это счастье. Первые попытки познакомиться с Алексеем Ивановым я осуществил три года назад", - рассказал генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало. - В "Пищеблоке" есть все, чтобы собрать у экранов или дисплеев разные поколения. Я предвкушаю интересную тщательную работу и подготовку к съемкам".

В сериале будет 8 серий. Съемки начнутся в следующем году. Создателям отечественного сериала "Вампиры средней полосы", о котором писала "РГ" следует поторопиться, а то их опередят.

Кстати

Уже скоро выйдет фильм "Тобол", в основу которого также положен бестселлер Алексея Иванова. До этого российский зритель уже смотрел такие экранизации произведений писателя, как "Географ глобус пропил", "Ненастье" и другие. Также в следующем году начнутся съемки фильма по роману Иванова "Сердце пармы".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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