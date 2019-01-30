Победивший Нурмагомедова боец ММА скончался в Азербайджане

Бывший боец ММА и экс-чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов скончался в Азербайджане. По официальной информации республиканского минздрава, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Спортсмена похоронят в родном городе Сабирабад.

Как сообщила порталу Modern.az пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова, 34-летний боец недавно лечился от простуды, но в организме пошел воспалительный процесс, который и привел к роковому исходу.

Брат спортсмена Халил Мамедов рассказал Sputniknews, что Хамис застудил легкие, выйдя из сауны на холодный воздух. После того, как самочувствие бойца ухудшилось, его госпитализировали. Врачи предполагали, что им хватит 10 дней на то, чтобы поставить Мамедова на ноги, но сделать это не удалось.

В Азербайджане Мамедова ценили не только за его недавние успехи в смешанных единоборствах, но и за победу над нынешним чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Об этом нигде не пишут, но Хабиб сам говорил, что проиграл в соревнованиях по боевому самбо нашему Хамису Мамедову", - приводит Media.аz слова президента Федерации ММА Азербайджана Шахрияра Аббасова.