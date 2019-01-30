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30.01.2019 20:12
Рубрика: Спорт

С литовским акцентом

Римас Куртинайтис выведет "Химки" на матч Евролиги против родного "Жальгириса"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
В четверг вечером подмосковные "Химки" проведут во многом судьбоносный матч Евролиги против литовского "Жальгириса". Интригу поединку, который пройдет в Мытищах, добавляет фигура главного тренера российского клуба.
Без травмированных Гилла и Шведа роль лидера "Химок" может взять на себя Джордан Мики (справа). Фото: РИА Новости Без травмированных Гилла и Шведа роль лидера "Химок" может взять на себя Джордан Мики (справа). Фото: РИА Новости
Без травмированных Гилла и Шведа роль лидера "Химок" может взять на себя Джордан Мики (справа). Фото: РИА Новости

У химчан остается все меньше шансов попасть в восьмерку сильнейших и продолжить борьбу в плей-офф. На днях "желто-синие" проиграли дома немецкой "Баварии", и эта неудача стала для команды третьей подряд на уровне Евролиги. Впрочем, и "Жальгирис" переживает сейчас не лучшие времена. Участник прошлогоднего "Финала четырех" проиграл пять из шести последних матчей и тоже пока находится за пределами зоны плей-офф. Так что в плане мотивации соперники, в принципе, равны.

Игра против "Баварии" стала дебютной для Римаса Куртинайтиса, вернувшегося на пост главного тренера "Химок" после двухлетнего перерыва. Исправить результаты с ходу литовскому специалисту не удалось. Да и последующая выездная победа над саратовским "Автодором" (100:92) в рамках Единой лиги не то чтобы сильно убедила. Понятно, что Куртинайтису нужно время, но вот его как раз не хватает категорически. Календарь очень плотный, и для Римаса уже сейчас приготовлено особенное испытание в лице "Жальгириса".

Фото: Дмитрий Демидов
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Именно в этом клубе Куртинайтис сделал себе имя как игрок. Он защищал цвета литовского гранда с 1982-го по 1989-й, а затем возвращался в Каунас в середине 90-х. Парадоксально, но при этом Римас никогда не работал в "Жальгирисе", перейдя в тренеры. Хотя неплохо проявил себя у руля другого литовского клуба - "Летувос Ритас". Но наибольших успехов Куртинайтис-тренер добился все-таки с "Химками", с которыми за пять лет он дважды выиграл Кубок Европы и один раз - Единую лигу.

Сейчас о трофеях с "желто-синими" мечтать, пожалуй, рановато. Команда вроде бы отлично укомплектована, однако результатами это не подтверждается. Отчасти неудачи в Евролиге можно списать на травмы, потеря двух ведущих игроков - Алексея Шведа и Энтони Гилла - больно ударила по подмосковному коллективу. В связи с этим, правда, зреет все больше вопросов. Швед, например, сломал в ноябре мизинец. Травма, конечно, неприятная, но понять, почему на восстановление от нее нужно несколько месяцев, сложно. С Гиллом еще хуже.

Именно в "Жальгирисе" Куртинайтис сделал себе имя как игрок. Но он никогда не работал с этим клубом как тренер

- В матче Евролиги в Афинах против "Олимпиакоса" Энтони Гилл получил травму тазобедренного сустава. После нескольких углубленных обследований было принято решение о проведении операции. Лечение и реабилитация будут проходить в США. Точные сроки восстановления будут известны после проведения операции, - такая новость появилась на официальном сайте "Химок". И тут нельзя не вспомнить, что Гилл вышел против "Олимпиакоса" недолеченным после предыдущей травмы. Поспешность все лишь усугубила.

Так что пока Куртинайтису и "Химкам" на усиление рассчитывать не стоит, и нужно искать внутренние резервы. При этом проигрыш "Жальгирису", по сути, может окончательно закрыть команде дорогу в плей-офф.

Где будем смотреть

31 января, четверг

"МАТЧ! Арена"

19.55. "Химки" (Россия) - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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