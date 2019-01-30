Справку, подтверждающую предпенсионный статус, можно получить прямо из дома

Подтвердить свой предпенсионный статус можно прямо из дома, через интернет. На сайте Пенсионного фонда России запущен сервис, при помощи которого можно оформить нужную справку. ­

Предпенсионеры получили с нынешнего года ряд социальных льгот: они, как и люди пенсионного возраста, освобождены от налога на недвижимость (квартиру, дом, гараж) и имеют право на уменьшение земельного налога (на часть участка, равную шести соткам). Кроме того, регионы приняли законы, сохранив предпенсионерам местные льготы (например, льготный проезд, скидки по оплате ЖКХ и телефона, бесплатное зубопротезирование и т.д. - в каждом регионе перечень свой). Но чтобы воспользоваться этими возможностями, недостаточно предъявить паспорт. Подтверждать предпенсионный статус придется, оформив справку Пенсионного фонда.

К слову, эта информация будет предоставляться не только работникам, но и работодателям - им документальное подтверждение потребуется для оплаты дней, выделяемых сотрудникам-предпенсионерам на прохождение диспансеризации.

"ПФР представляет информацию заинтересованным органам госвласти об отнесении граждан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", - пояснил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Кроме того, закон дает людям право самостоятельно обратиться в ПФР и получить нужное подтверждение. "Для этого гражданину будут доступны все возможные способы получения информации: обращение в нашу клиентскую службу, направление запроса по почте, получение сведений в электронном виде через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте фонда", - пояснил Чирков.

В Пенсионном фонде, как и обещали, подготовили удобный электронный сервис, чтобы гражданам не нужно было приходить за справкой в местное отделение фонда и они могли ее оформить дистанционно.

По словам Чиркова, нужные сведения о предпенсионном статусе конкретного работника будут формироваться автоматически на основании данных персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР. "Фактически будут два варианта ответа: "относится" и "не относится" - для тех или иных целей", - отметил зампред правления ПФР. Он пояснил, как действовать, если работник считает, что у него предпенсионный возраст, но ПФР это не подтвердил.

"Если на основании имеющейся в фонде информации гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает обратиться ему за уточнением данных своего индивидуального лицевого счета и представить в ПФР необходимые документы, - отметил Сергей Чирков. - Но это уже другая услуга. После ее завершения гражданин сможет обратиться за новыми сведениями об отнесении его к лицам предпенсионного возраста и получить необходимое подтверждение".