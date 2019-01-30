Предпенсионеры получили с нынешнего года ряд социальных льгот: они, как и люди пенсионного возраста, освобождены от налога на недвижимость (квартиру, дом, гараж) и имеют право на уменьшение земельного налога (на часть участка, равную шести соткам). Кроме того, регионы приняли законы, сохранив предпенсионерам местные льготы (например, льготный проезд, скидки по оплате ЖКХ и телефона, бесплатное зубопротезирование и т.д. - в каждом регионе перечень свой). Но чтобы воспользоваться этими возможностями, недостаточно предъявить паспорт. Подтверждать предпенсионный статус придется, оформив справку Пенсионного фонда.
К слову, эта информация будет предоставляться не только работникам, но и работодателям - им документальное подтверждение потребуется для оплаты дней, выделяемых сотрудникам-предпенсионерам на прохождение диспансеризации.
"ПФР представляет информацию заинтересованным органам госвласти об отнесении граждан, претендующих на получение льгот, к лицам предпенсионного возраста, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", - пояснил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков.
Кроме того, закон дает людям право самостоятельно обратиться в ПФР и получить нужное подтверждение. "Для этого гражданину будут доступны все возможные способы получения информации: обращение в нашу клиентскую службу, направление запроса по почте, получение сведений в электронном виде через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте фонда", - пояснил Чирков.
В Пенсионном фонде, как и обещали, подготовили удобный электронный сервис, чтобы гражданам не нужно было приходить за справкой в местное отделение фонда и они могли ее оформить дистанционно.
По словам Чиркова, нужные сведения о предпенсионном статусе конкретного работника будут формироваться автоматически на основании данных персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР. "Фактически будут два варианта ответа: "относится" и "не относится" - для тех или иных целей", - отметил зампред правления ПФР. Он пояснил, как действовать, если работник считает, что у него предпенсионный возраст, но ПФР это не подтвердил.
"Если на основании имеющейся в фонде информации гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает обратиться ему за уточнением данных своего индивидуального лицевого счета и представить в ПФР необходимые документы, - отметил Сергей Чирков. - Но это уже другая услуга. После ее завершения гражданин сможет обратиться за новыми сведениями об отнесении его к лицам предпенсионного возраста и получить необходимое подтверждение".