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Россияне могут смотреть 20 общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве и со хорошим стереозвуком. Фото: Наталья Саванкова

В России 11 февраля стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание. "РГ-Неделя" рассказывает, как это будет происходить, на что обращать внимание и чего не надо бояться.

По всей стране уже идет трансляция 20 федеральных каналов в высоком цифровом качестве с хорошим стереозвуком. В феврале начнется отключение аналоговых передатчиков, которые транслируют программы этих федеральных каналов. Уже летом по всей стране они будут вещать только в "цифре". Региональные телеканалы продолжат выходить в эфир в аналоговом формате. Вопрос о переходе пока открыт. Решение будет принято ближе к 2020 году. Рассматривается два варианта цифрового регионального вещания. Первый - две врезки по два часа в эфире федерального канала "Общественное телевидение России" (ОТР) , второй - создание в регионах своих собственных пакетов цифровых телеканалов. Но трансляция в том и другом случае будет идти за счет средств субъекта РФ. Если говорить про переход на цифровой эфир общефедеральных каналов, то правительством было принято решение проводить их отключение от аналога в регионах поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Татьяна Шадрина

Когда переходит на "цифру" ваш регион?

11 февраля

Переход произойдет в семи регионах: Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Чеченской Республике.

15 апреля

К ним прибавятся еще 20 регионов: Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Московская, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области, Москва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская, Чувашская Республики, Калмыкия и Мордовия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ.

3 июня

Окончательный этап. Он касается 58 регионов. Переход на "цифру" произойдет в Алтайском крае, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Калининградской, Калужской областях, Камчатском, Краснодарском, Красноярском краях, Курской, Ленинградской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской областях, Пермском, Приморском краях, Псковской области, Адыгее, Алтае, Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Коми, Марий Эл, Саха (Якутии), Северной Осетии - Алании, Татарстане, Тыве, Хакасии, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Чукотском автономном округе.

Сотрудники РТРС подскажут, в какую сторону направить антенну. Фото: предоставлено РТРС

Внимание: После отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, на телевизоре целую неделю будут транслировать статичное изображение с информацией о том, что отключена аналоговая трансляция. На экране будут и телефоны, по которым можно получить консультацию об оборудовании, которое нужно приобрести для приема цифрового телевидения, и как его установить.

Как понять, что у вас аналоговое ТВ и его отключат?

Если у вас на телеэкране есть буква "А" рядом с логотипом телеканала, то вы принимаете аналоговое телевидение и вам следует настроить телевизор на прием "цифры". Буква А есть на логотипах восьми телеканалов: Первый канал, "Россия 1", НТВ, ТНТ, "Пятый канал", "Рен ТВ", СТС и "Звезда".

Как выяснить, что у вас телевизор может принимать нужный стандарт вещания?

У многих россиян уже есть "плоские" телевизоры, но и среди них есть такие, которые не подходят для приема цифрового вещания. И на это надо обратить внимание. Приемник должен поддерживать стандарт DVB-Т2. Информация об этом указана на нем.

Но чтобы такой телевизор ловил цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, нужна дециметровая антенна. Она может быть как домашней, так и общедомовой.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Татьяна Шадрина

Пока домов, где есть такие общие антенны, единицы, и поэтому регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в цифровом формате. Основная часть оставшихся на крышах домов антенн - аналоговая. Их надо постепенно менять на дециметровые.

Надо ли платить за наладку приставки?

Возможностью подзаработать на установке приставок могут воспользоваться нечистые на руку люди. Запомните: услуга по наладке цифровой приставки бесплатная!

Этим занимаются волонтеры. Их можно вызвать, позвонив на официальную "горячую линию" РТРС или вашего региона.

И еще надо помнить правила двух "НЕ". НЕ открывать дверь НЕзнакомым людям, которых вы не ждали, то есть не вызывали, позвонив на "горячую линию".

Сколько времени займет перенастройка телевизора?

Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного ТВ DVB-T2 не требует специальных навыков, не занимает много времени. Не более 20 минут.

В данном случае нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В большинстве цифровых телевизоров и в приставках есть встроенный индикатор уровня сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала.

Для аналогового телевизора помимо антенны нужна специальная приставка.

Сколько стоит приставка?

Стоимость приставок и телевизоров для приема цифрового вещания не должна повышаться из-за того, что в вашем регионе отключили аналоговый федеральный эфир.

В России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93 процента от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора - 6790 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается примерно от тысячи рублей.

Волонтеры помогут подобрать нужное оборудование для приема цифрового телевидения и настроить его. Фото: РИА Новости

Крупнейшие российские торговые сети сегодня подпишут меморандум о продаже приставок для приема цифрового телевидения. Минимальная стоимость самой простой приставки, которая позволит принимать на аналоговых телевизорах цифровой эфирный сигнал по этому документу, не должна быть выше 990 рублей.

На сайте смотрицифру.рф есть карта, на которой нанесены адреса и контактные данные 3191 магазина во всех регионах России, в которых можно купить современные телевизоры с поддержкой цифрового стандарта, а также цифровые приставки и комнатные и наружные дециметровые антенны. На карте представлены как крупные торговые сети, так и небольшие магазины. Сервис помогает тем, кто хочет заменить телевизор, купить антенну или цифровую приставку DVB-T2 в дополнение к телевизору старого образца.

Для поиска необходимого магазина нужно ввести название населенного пункта в разделе "Пункты продаж" на интерактивной карте. На карте доступны контактные данные магазина и его название, а также информация о том, какие типы приемного оборудования есть в продаже. Интересно, что по данным Минкомсвязи, россияне предпочитают покупать сразу новые телевизоры. За ноябрь-декабрь продажи телевизоров в стране выросли в два раза.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Татьяна Шадрина

По почте можно купить приставку?

Заказать приставку можно и в отделении "Почты России". Почтальон доставит ее тем, кто не в состоянии сам дойти в магазин или почтовое отделение.

Через спутник будет трансляция?

В более чем 1800 населенных пунктах России нет эфирного цифрового покрытия. Перечень населенных пунктов, жителям которых должен быть обеспечен бесплатный просмотр 20 общедоступных каналов операторами телевидения, уже утвержден минкомсвязи.

Региональные власти, насколько позволяет бюджет, тем, кто не может себе позволить оборудование для приема телесигнала через спутник, выделяют материальную помощь на его приобретение и монтаж. Здесь за установку оборудования надо платить.

Россияне могут смотреть 20 общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве и со хорошим стереозвуком.

Сотрудники РТРС подскажут, в какую сторону направить антенну для приема телесигнала.

Конкретно

Куда обращаться по всем вопросам?

Телефон "горячей линии" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС): 8-800-220-20-02.

Звонок бесплатный по всей России. Здесь ответят на все вопросы о подключении цифрового телевещания. Еще телефоны "горячих линий" открыты и в регионах, которые в ближайшее время перейдут на современный формат вещания.

Сайт смотрицифру.рф.

Там можно найти ближайшую к вашему месту проживания телебашню, а также узнать номера каналов для настройки приемного оборудования.

Там где нет эфирного сигнала, операторы спутниковой связи обязаны бесплатно обеспечить прием 20 каналов.

Волонтеры помогут подобрать нужное оборудование для приема цифрового телевидения и настроить его.