Полвека назад The Beatles дали финальный концерт перед зрителями

Это выступление состоялось на крыше офиса Apple Corporation, основанной самими битлами. Вначале The Beatles его не планировали, но дела у их фирмы шли скверно, а Apple Records в начале 1969 года еженедельно теряла тысячи фунтов. Поэтому ливерпульская четверка и решила спеть с крыши. Причем, сделала это первой в истории мировой рок-музыки.

Официально последний концерт The Beatles состоялся 29 августа 1966 года, в Кендлстик-Парке, в Сан-Франциско. После него музыканты заявили журналистам, что прекращают выступления со сцены ради новых экспериментов в студии. Но в январе 1969 года к радости поклонников битлы все-таки передумали и решили спеть с крыши своего офиса! Они захотели напомнить об Apple Records, а заодно и снять об этом выступлении музыкально-документальный фильм, который помог бы их фирме поправить сложное материальное положение.

Но хорошие новости распространяются быстро, и уже вскоре у здания собралась толпа фанатов-битломанов. Поэтому The Beatles с еще большим куражом исполнили новые хиты: Let It Be, Long and Winding Road, Two Of Us, Get Back и другие. Все эти песни вошли в их альбом Let It Be, фактически ставший для группы прощальным, и в окончательно смонтированный фильм, получивший то же название, что и диск.

Кстати

Пол Маккартни позднее не раз использовал этот прием: ничего заранее не обещая, неожиданно появлялся перед публикой и исполнял свои новые песни. Так было в 2013 году, когда он приехал на грузовике и спел прямо из кузова (посреди одной из лондонских площадей!) хиты с сольного диска NEW. И в 2018-м, когда внезапно появился в зале ожидания вокзала Нью-Йорка, выступив на специально оборудованной для этого сцене. Причем, пел как свои новые песни, так и битловские. А потом сэр Пол столь же стремительно удалился.

Интересно

Альбом Let It Be стал одним из самых удивительных в битловской истории. Например, изначально его планировалось назвать Get Back, а оркестра и хора в песне Long and Winding Road не было - битлы задумывали ее иначе. Но продюсер диска Фил Спектор, изобретатель знаменитой "стены звука", не стал с ними советоваться. Поэтому Маккартни вначале даже возражал против издания альбома Let It Be в таком виде. Но потом его переубедили. Историческая справедливость восторжествовала лишь в 2003 году, когда альбом вышел в той версии, в какой его и задумывали сами битлы.

И порядок песен был изменен и диалоги музыкантов между треками исчезли, и еще одна композиция Don’t Let Me Down добавилась... А на обложке теперь значилась надпись Let It Be… Naked (то есть диск Let It Be такой, каким и задумывался изначально). Так что финальный альбом "ливерпульской четверки" существует теперь в двух версиях. И каждый меломан может выбрать, какую именно ему слушать. Хотя обе, конечно, замечательные!