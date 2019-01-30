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30.01.2019 12:30
Рубрика: Digital

Пользователи Android пострадали от кибератак

Текст: Екатерина Ясакова

33 процента организаций по всему миру в 2018 году подвергались атакам мобильного вредоносного программного обеспечения (ПО), свидетельствуют данные последнего отчета компании Check Point Software Technologies , демонстрирующего основные тренды и методы работы вредоносного ПО.

Хакеры атаковали российский платежный сервис QIWI

Примечательно, что основные угрозы были направлены на ОС Android. Выяснилось, что в определенных случаях мобильное вредоносное ПО было предварительно установлено на устройствах, а приложения, доступные в магазинах приложений, на деле оказались вредоносным ПО.

Помимо этого, наиболее распространенным типом вредоносных программ стали ботнеты - компьютерные сети, состоящие из некоторого количества хостов с запущенными ботами. Так, 18 процентов организаций были атакованы ботами, которые используются для запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ.

DDoS-атаки - это хакерские атаки на вычислительную систему с целью довести её до отказа. Иными словами, создаются такие условия, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён. Почти половина (49 процентов) организаций, подвергшихся DDoS-атакам в 2018 году, была заражена ботнетами. Лидирующие позиции в списке угроз заняли криптомайнеры, которые в 2018 году захватили 37 процентов организаций по всему миру. Несмотря на то, что криптовалюты заметно подешевели, 20 процентов компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров еженедельно.

Фото: iStock
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По словам Василия Дягилева, главы представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, в прошлом году можно было отметить весь спектр кибератак на организации. "Злоумышленники владеют широким выбором вариантов для атак и получения прибыли от организаций в любой отрасли", - заключил Василий Дягилев.

Digital Гаджеты Хакерские атаки
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