Пользователи Android пострадали от кибератак

33 процента организаций по всему миру в 2018 году подвергались атакам мобильного вредоносного программного обеспечения (ПО), свидетельствуют данные последнего отчета компании Check Point Software Technologies , демонстрирующего основные тренды и методы работы вредоносного ПО.

Примечательно, что основные угрозы были направлены на ОС Android. Выяснилось, что в определенных случаях мобильное вредоносное ПО было предварительно установлено на устройствах, а приложения, доступные в магазинах приложений, на деле оказались вредоносным ПО.

Помимо этого, наиболее распространенным типом вредоносных программ стали ботнеты - компьютерные сети, состоящие из некоторого количества хостов с запущенными ботами. Так, 18 процентов организаций были атакованы ботами, которые используются для запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ.

DDoS-атаки - это хакерские атаки на вычислительную систему с целью довести её до отказа. Иными словами, создаются такие условия, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён. Почти половина (49 процентов) организаций, подвергшихся DDoS-атакам в 2018 году, была заражена ботнетами. Лидирующие позиции в списке угроз заняли криптомайнеры, которые в 2018 году захватили 37 процентов организаций по всему миру. Несмотря на то, что криптовалюты заметно подешевели, 20 процентов компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров еженедельно.

По словам Василия Дягилева, главы представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, в прошлом году можно было отметить весь спектр кибератак на организации. "Злоумышленники владеют широким выбором вариантов для атак и получения прибыли от организаций в любой отрасли", - заключил Василий Дягилев.