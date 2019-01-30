После землетрясения на юге Польше пропали 14 шахтеров

После землетрясения на юге Польше пропали без вести 14 горняков.

Сильный подземный толчок (4,9 по шкале Рихтера) был зафиксирован 29 января в 13:55 по местному времени в районе города Польковице. Землетрясение произошло на глубине 770 метров.

Толчок спровоцировал обвал породы на угольной шахте Рудна, где находились 32 человека. Спасатели начали операцию по разбору завалов на месте происшествия. По последним данным, семь шахтеров погибли. Их тела уже подняли на поверхность. Судьба еще 14 человек пока остается неизвестной.