Православная церковь в Америке не признает украинскую ПЦУ

Синод Православной церкви в Америке подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и, соответственно, отказался признавать новообразованную структуру - т.н. Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Священный синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских церквей отказать в признании Православной церкви Украины; не вносить никаких изменений в диптихи", - цитирует ТАСС официальное заявление синода.

Создание новой церковной структуры на Украине с последующим разрывом в общении с РПЦ вызвало в Православной церкви в Америке "глубокую скорбь и сожаление", говорится в документе.