Приглашаем всех педагогов-русистов к участию в Пушкинском конкурсе

Когда однажды в редакции случился жесткий разговор за "круглым столом", как великий и могучий русский язык стал на постсоветском пространстве иностранным, мне кажется, мы приняли лучшее из возможных решений: подвижников русского языка, которые держат огромный купол информационного и культурного пространства, поддержать не только морально. Так родилась идея Пушкинского конкурса для педагогов-русистов. Ежегодно 50 учителей становятся лауреатами, получают грант и пять счастливых дней в российской столице; за что особое спасибо правительству Москвы.

Искренне убеждены в том, что люди, строящие мосты, гораздо сильнее людей с динамитом. Нет точнее мудрости: от дружбы еще никто не умер - от ненависти гибли целые цивилизации.

У нас были разные темы творческих эссе: от первой "Моя родина - русский язык" до прошлогодней "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуется сегодня педагогу-русисту?". За 18 лет более шести тысяч учителей приняли в нем участие, 900 человек из 30 стран стали лауреатами конкурса и своеобразными экспертами "Российской газеты".

По традиции, благодаря газете "СОЮЗ", учителя из Беларуси - наши самые активные участники.

Надеемся, что и тема ХIХ Международного конкурса будет для всех интересной. "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?".

Повод замечательный: 6 июня исполняется 220 лет Александру Сергеевичу Пушкину, основоположнику современного русского языка. Интересно, если бы Александр Сергеевич жил сегодня, был бы он блогером-стотысячником?

Его стихи, письма, эпиграммы, дружеские посвящения в девичьих альбомах точны и сильны, многие из них можно сравнить с современными блогами. Но все чаще раздается, что нынешним школьникам брат Пушкин непонятен, язык классики сложен и скучен для поколения, выросшего на комиксах, "Инстаграме" и YouTube. Вы согласны с этим? Вам удается убедить своих учеников, что интернет и базар - не главные учителя русского?

По традиции мы ждем конкретные рассказы, помогает ли "наше все" Александр Сергеевич вам и вашим ученикам?

Искренне - всем успехов! Даже если вы с Пушкиным не на дружеской ноге.

На заметку

Работы присылайте до 15 апреля, грант этого года - 18 тысяч рублей.

Много других важных подробностей на сайте конкурса.