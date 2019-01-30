Приставам запретят списывать соцвыплаты для погашения долгов

Новости

В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 21:09
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 21:00
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 20:46
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 20:46
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 20:43
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 18:56
Новак назвал санкции против венесуэльской PDVSA незаконными 18:49
Окулист, в которого врезалась Гвинет Пэлтроу, подал на нее в суд 18:35
Путин освободил от должности замминистра юстиции 18:34
В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 18:20
Президент Германии "застрял" в Эфиопии из-за поломки самолета 18:10
Расчеты С-300 защитили Северный морской путь в ходе учений 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 20:52
Рубрика: Экономика

Алименты защиты

Приставам запретят списывать соцвыплаты для погашения долгов
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Неделя № 21(7779)
Даже оказавшись в долговой яме, граждане должны иметь средства, необходимые для жизни. В связи с этим Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит запрет для судебных приставов списывать со счетов граждан социальные выплаты для погашения долгов.

Поправки вносятся в Закон "Об исполнительном производстве". Законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с социальными выплатами, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Например, так происходит с алиментами, пенсиями по потере кормильца, компенсациями по причине вреда здоровью и т. п.

Фото: Антон Буценко/ТАСС
Приставы провели первые расследования нарушений коллекторов

Парламентарий напомнил, что закон и сейчас запрещает взыскание с выплат социального характера. Но механизм был несовершенен - "приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают". Нововведение позволит исключить неправомерные списания и защитит граждан, уверен Володин. Перед вторым чтением были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центробанка, чтобы механизм работал эффективно, отметил спикер.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, почему происходят указанные списания. Дело в том, что соцвыплаты не отделены на банковских счетах. Граждане, по его словам, могут вернуть деньги после списания - через суд, что, конечно, долго и неудобно. Так, за 2016 год россиянам было возвращено 4 миллиарда незаконно списанных рублей. Нововведение вводит требование отделить эти средства от тех, которые могут быть списаны.

Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Полномочия судебных приставов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве