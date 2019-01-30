Приставам запретят списывать соцвыплаты для погашения долгов

Даже оказавшись в долговой яме, граждане должны иметь средства, необходимые для жизни. В связи с этим Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит запрет для судебных приставов списывать со счетов граждан социальные выплаты для погашения долгов.

Поправки вносятся в Закон "Об исполнительном производстве". Законопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами блокировались счета с социальными выплатами, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Например, так происходит с алиментами, пенсиями по потере кормильца, компенсациями по причине вреда здоровью и т. п.

Парламентарий напомнил, что закон и сейчас запрещает взыскание с выплат социального характера. Но механизм был несовершенен - "приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают". Нововведение позволит исключить неправомерные списания и защитит граждан, уверен Володин. Перед вторым чтением были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центробанка, чтобы механизм работал эффективно, отметил спикер.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, почему происходят указанные списания. Дело в том, что соцвыплаты не отделены на банковских счетах. Граждане, по его словам, могут вернуть деньги после списания - через суд, что, конечно, долго и неудобно. Так, за 2016 год россиянам было возвращено 4 миллиарда незаконно списанных рублей. Нововведение вводит требование отделить эти средства от тех, которые могут быть списаны.