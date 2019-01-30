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30.01.2019 18:08
Рубрика: Власть

Проверили на долги

Приставы провели первые расследования нарушений коллекторов
Текст: Владислав Куликов
Судебные приставы начали активно пользоваться новыми полномочиями: проводить административные расследования нарушений коллекторов.
Фото: Антон Буценко/ТАСС Фото: Антон Буценко/ТАСС
Фото: Антон Буценко/ТАСС

Напомним, год назад вступил в силу закон, который ввел строгие правила для коллекторов. А контролирует их деятельность Федеральная служба судебных приставов. Заниматься бизнесом по взысканию долгов могут только организации, официально включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов.

На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей

Но на практике возникли проблемы с привлечением к ответу некоторых коллекторских агентств. Когда для доказательства было достаточно оформить протокол, система работала. Но если приставу надо было собрать дополнительные материалы, полномочий подчас оказывалось недостаточно. Поэтому в КоАП были внесены изменения, давшие приставам право проводить административные расследования.

Теперь судебные приставы могут, например, запрашивать информацию у сотовых операторов. Или опрашивать третьих лиц, скажем, родственников должника. Более того: теперь приставам необязательно ждать жалоб от должников, дела могут возбуждаться по сигналам СМИ.

Например, как рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, недавно в прессе появилась информация, что некие лица расклеили на автомобилях, припаркованных во дворе дома, листовки, содержащие информацию, порочащую должника.

Судебные приставы начали проводить расследования по сигналам СМИ на бесчинства коллекторов. Закон дал приставам достаточно полномочий, они вправе даже запросить данные у сотовых компаний

"Кроме того они залили монтажной пеной выхлопные системы нескольких автомобилей жильцов этого дома, - рассказывают в ведомстве. - В целях защиты прав граждан УФССП России по Москве было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование".

В Москве коллекторы "атаковали" школу

В итоге была выявлена коллекторская организация, чьи сотрудники занялись произволом. Сейчас материалы дела направлены в суд.

В столичном управлении службы судебных приставов подчеркивают, что деятельность коллекторов взята под особый контроль.

По закону непосредственное взаимодействие коллекторов с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается: в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени. При этом разрешено не более одной встречи в неделю, не более одних телефонных переговоров в сутки, не более двух телефонных переговоров в неделю, не более восьми телефонных переговоров в месяц. Звонят чаще? Можно жаловаться. Есть ограничения и для СМС-сообщений.

Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ

Кстати, недавно судебные приставы в Нижнем Новгороде исключили из реестра коллекторское агентство, которое было хроническим нарушителем. Суды наложили на фирму 80 штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей. Одно из прегрешений агентства - слишком назойливые звонки должникам. Теперь коллекторам придется искать другую работу. А в Якутии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей за давление на местную жительницу: грозили ей уголовным делом за неуплату несуществующего долга.

Власть Право Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы
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