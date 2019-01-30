Отношение стран Европы к России постепенно улучшается, а конфликт вокруг участия российских бизнесменов в форуме в Давосе исчерпан. Еще одна хорошая новость - новая отечественная вакцина от гриппа может появиться в России до конца года. Об этом члены правительства рассказали Владимиру Путину в среду на совещании в Кремле.

Хотя главной темой обсуждения было заявлено развитие туризма, президент традиционно начал с актуальной повестки и попросил министра экономического развития Максима Орешкина рассказать об итогах форума в Давосе. Орешкин сообщил, что настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились. "Этому способствовал тот факт, что глобальная экономика в четвертом квартале начала очень сильно замедляться", - пояснил министр. Путин согласился, что МВФ действительно говорил о замедлении. Напомним, что МВФ в январе понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно. "МВФ начал говорить в январе, все начали только сейчас менять свои прогнозы. А динамика негативная уже пошла в четвертом квартале", - пояснил Орешкин и отметил еще один негативный момент, который повлиял на настроения участников форума, - это рост социально-политической напряженности в мире. "Те же "желтые жилеты" во Франции, ряд других событий - все это, конечно, накладывает негативный эффект. Представители крупнейших компаний, государств смотрят на эти проблемы и не видят серьезного способа решения этой проблематики, которая появляется", - заметил он. Министр отметил, что вся та система, которая работала последние годы, рушится из-за торговых войн, которые "начинают разбивать мир на отдельные блоки". Это тоже одна из причин замедления экономического роста.

Общий объем рынка в сфере туризма оценивается в размере порядка 70 миллиардов долларов

Путин поинтересовался, сколько потеряла мировая торговля из-за различных ограничений. Орешкин ответил, что, по оценкам ВТО, в прошлому году - это порядка полтриллиона долларов потерянного роста мировой торговли. Несмотря на негативные настроения на форуме, Орешкин отметил позитивные результаты для работы российской делегации в Давосе. Так, на полях форума состоялись двусторонние встречи между российской делегацией и представителями Франции, Швейцарии, Турции, Катара, Кореи. "Отношение к России позитивное", - сделал вывод Орешкин. По его словам, постепенно улучшается отношение европейских партнеров к России. "И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением Соединенных Штатов Америки, связанным в том числе с тем фактом, что и против Европы США ввели тарифы повышенные по стали и алюминию и еще ряд других действий делают, по тому же "Северному потоку", - рассказал министр.

Еще одна важная тема - это подготовка к эпидемии гриппа и вакцинация. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что новая российская вакцина от гриппа может появиться в России уже до конца года. "С 2018 года многие страны по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переходят от трехвалентных вакцин к четырехвалентным. По инициативе минздрава мы с 2018 года приступили к разработке этих вакцин - три российских производителя. На сегодняшний день три препарата разработаны, один из них уже зарегистрирован, один мы ожидаем регистрации в августе-сентябре текущего года", - сообщила она. Министр также рассказала, что ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппа, в котором будут превалировать штаммы A, AH1N1 (похожий по структуре на свиной грипп) и H3N2. При этом она отметила, что эпидемия гриппа в 2019 году не превысит порога средней интенсивности. Ведь в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы. Скворцова добавила, что в целом население готово к эпидемии. "В каждом регионе сформирован двухнедельный запас лекарств против гриппа и есть дополнительный резерв", - отметила министр. Кроме того, Скворцова дала советы россиянам о том, как защититься от гриппа. В частности, она рекомендовала избегать массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты, "чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов, которые подносятся к лицу". "Хотелось бы, конечно, чтобы и население поучаствовало в собственной защите от эпидемий", - пояснила она.

В свою очередь президент призвал активнее информировать население о мерах по профилактике гриппа. "Те рекомендации, которые сейчас прозвучали от вас, должны быть многократно повторены специалистами и средствами массовой информации, и нужно, безусловно, интенсивнее поработать сейчас с регионами, с соответствующими структурами здравоохранения в регионах с тем, чтобы на местах велась эта работа", - сказал он. Путин также дал совет от себя лично: "Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом".

Обсуждение развития туризма проходило в закрытом формате. После заседания Максим Орешкин рассказал журналистам, что хотя эта отрасль и развита, но "не так, как она может быть развита". Сейчас общий объем рынка в сфере туризма оценивается в размере порядка 70 миллиардов долларов, 12 миллиардов из них - это то, что привозят иностранные туристы, 35 миллиардов - траты российских туристов за пределами нашей страны. Орешкин заявил, что по этим направлениям стоят цели по удвоению объема средств, полученных от иностранных туристов, и росту популярности внутреннего туризма со стороны россиян. Сейчас готовится стратегия развития до 2035 года, которая будет представлена в ближайшие месяцы. В ней пропишут развитие транспортной инфраструктуры, коммуникаций, отелей, ресторанов, развлечений. Отдельное внимание будет уделено упрощению визового режима, чтобы у иностранцев была возможность спонтанно планировать поездку в Россию, например, на выходные. На вопрос "РГ", будет ли увеличено количество региональных авиаперевозок, Орешкин ответил утвердительно. Так, например, одна из налоговых льгот, которая обсуждается, - это нулевая ставка НДС по авиационным перевозкам, вне авиационного узла. Это должно способствовать развитию популярных направлений в российские регионы.