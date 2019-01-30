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30.01.2019 18:38
Рубрика: Общество

Не по уставу

Кто запутал академиков
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(7778)
В ряде авторитетных СМИ появилось сообщение, которое вызвало, мягко говоря, недоумение научной общественности. Утверждается, что Минобрнауки России разработало проект изменений в устав Российской академии наук (РАН). При этом дается ссылка на федеральный портал нормативных правовых актов.

- Каждый, кто хотя немного знаком с самой сутью жизни РАН, понимает, что такого быть в принципе не может, министерство не уполномочено разрабатывать устав академии, - сказал корреспонденту "РГ" заместитель президента РАН Владимир Иванов. - Каков на самом деле порядок подготовки этого документа? Он готовится в академии, затем рассматривается уставной комиссией, после чего выносится на общее собрание РАН. Это принципиальная схема. Но так как устав утверждается решением правительства, то все направляемые туда документы должны проходить согласование с минобрнауки, которое по закону отвечает за всю научно-техническую политику в стране. Могут возникнуть ситуации, когда позиции сторон по какому-то вопросу расходятся. В этом случае готовится документ по разногласиям, и он вносится на рассмотрение правительства. Оно принимает окончательное решение.

Фото: iStock
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На федеральном портале нормативных правовых актов действительно есть проект постановления правительства о внесении изменений в устав РАН. Но нет ни слова о том, что этот проект предложен министерством. По словам Иванова, названные в проекте поправки соотвествуют принятому в конце прошлого года закону о расширении полномочий РАН. В частности, академия будет ответственной за координацию научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса, заниматься повышением престижа науки, популяризацией достижений науки и техники. Еще одна из сфер деятельности РАН - прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и вузов.

Президент РАН должен "обеспечить в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну", а также заниматься координацией деятельности региональных отделений, входящих в структуру РАН, по защите секретных сведений.

По словам Иванова, академия уже работает по всем этим направлениям. В частности, сейчас идет разработка программы фундаментальных исследований, принято постановление о научно-техническом руководстве научной и научно-методической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

От редакции: За разъяснениями "РГ" обратилась в Минобрнауки России, но на момент подписания номера их не получила.

Общество Наука Правительство Минобрнауки Наука и образование РАН
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