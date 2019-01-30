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30.01.2019 17:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театральный календарь

Год театра в России: что несет он москвичам и гостям столицы?
Текст: Сергей Бабкин
На Год театра в Москве грандиозные планы. "Уголок дедушки Дурова", "Ведогонь" и еще несколько театров получат новые сцены, на больших и малых площадках готовятся сотни премьер.

Искусство ремонта

В Москве даже не год, а почти десятилетие Мельпомены. Восемь лет назад ремонта требовали 65 из 82 зданий столичных театров. Где-то были ветхими сами здания, где-то устарело сценическое оборудование. Постоянно шла реконструкция, и вот теперь к Году театра Москва подходит с совсем другим багажом. Отремонтированы 33 театра, многие из них стали современными центрами искусства: Театр кошек Куклачева, "У Никитских ворот", "Тень", авторские театры Надежды Бабкиной, Романа Виктюка, Александра Градского. И, конечно, театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Мастер всегда мечтал о том, чтобы зрительный зал был как можно вместительнее и просторнее. Новая "Табакерка", открытая в 2016-м, - полное воплощение идей Табакова. Его театр начинается не с вешалки, а с зеркальной галереи на первом этаже. Так сказочно, как здесь, не чувствуешь себя ни в одном современном театре: калейдоскоп отражений - своих и чужих - словно переносит в параллельную вселенную.

Максимов: В московском театральном королевстве все стало делаться спокойно

Повторили судьбу города

А открылся Год театра в Москве очень символично: на родную сцену вернулся театр "Школа современной пьесы". Артисты любят говорить, что их театр повторил судьбу Москвы. В 2013 году в знаменитом здании на Неглинной, 29, произошел пожар, который уничтожил все убранство, сохранившееся с XIX века. Реставраторам удалось невероятное. Важнейшие детали интерьера воссозданы в точности по старым материалам. Все здесь теперь точь-в-точь как в ресторанном зале. На стенах декоративная позолоченная лепнина, под потолком парят младенцы-ангелы. Кого только не было в этом доме! Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, кажется, может рассказывать об этом сутки напролет. "Рестораном заведовал повар Люсьен Оливье - изобретатель знаменитого салата". Подавались тут, как писал Владимир Гиляровский, и другие прихотливые закуски. Кое-какие ингредиенты для блюд везли из Европы, а вино и коньяк - сплошь из закромов Людовика XVI.

В этом здании на Неглинной был ресторан, Дом крестьянина, научное издательство... Теперь - снова театр! Фото: Сергей Михеев/РГ

Зеркало истории

За ужином в "Эрмитаже" можно было встретить, например, Федора Достоевского или Ивана Тургенева. "Вот это зеркало у входа видите? Посмотритесь в него, - предложил Кибовский. - Только представьте: туда же перед входом в ресторанный зал смотрели самые известные литераторы России! Вот такая здесь связь времен".

Благодаря московским реставраторам удалось спасти и часть здания, построенную до войны с Наполеоном. Может показаться невероятным, но она уцелела даже при большом пожаре Москвы в 1812-м. Пережила и бедствие 2013-го. Многие детали убранства специалисты смогли восстановить, оттирая несколько слоев краски, нанесенной на стены после многочисленных перестроек дома на Неглинной. В советское время, когда ресторан закрыли, здесь размещали благотворительную организацию, научное издательство, Дом крестьянина... Только в 1989-м его передали современному театру. Там сыграли свои первые звездные роли Любовь Полищук, Альберт Филозов и десятки других выдающихся артистов.

В историческое здание ресторана "Эрмитажа" снова вернулся театр

Теперь в "Эрмитаже" снова живет театральный дух. Зрительские ряды раскладываются и собираются "легким движением руки". Такая трансформация дает возможность играть с форматами постановок. Так, в феврале Москва увидит на сцене "Школы" моноспектакль-импровизацию Александра Кибовского. Что там увидит зритель, загадка. Надо помнить лишь об одном - "Ганди молчит по субботам". Так называется постановка по пьесе молодого российского драматурга Анастасии Букреевой. История, увы, многим знакомая. Каждый вечер совместный ужин. Крепкая любимая семья. Просто однажды отец приходит и говорит: "Лучше я скажу это сейчас. Я ухожу". Спектакль дается сегодня в 20.00, можно также приобрести билеты на февраль и март.

Фото: РИА Новости
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Любимый "уголок"

В Год театра подарки поклонникам искусства будут следовать в Москве один за другим. Еще в конце 2018-го началась глобальная реконструкция "Ведогонь-театра" - единственного профессионального драмтеатра в Зеленограде. Самобытный проект вырос из детской студии до одного из самых посещаемых в Москве культурных центров. Репертуар поражает широтой даже самую искушенную публику, здесь играют почти все - от Островского до современных экспериментальных спектаклей. Новый "Ведогонь-театр" станет многофункциональным центром искусства, здесь покажут постановки самой высокой технической сложности.

70 процентов - на столько выросла аудитория столичных театров за 8 лет

Со своим театральным домом коллектив "Ведогонь-театра" простился в конце ноября. Неделю артисты паковали в коробки фотографии, архивные документы. Сейчас "Ведогонь" по-прежнему работает, выступая на разных сценических площадках по всей столице, от Зеленограда до Капотни.

Новую сцену в двухуровневом здании получит и любимый миллионами москвичей театр зверей "Уголок дедушки Дурова".

Современный театр начинается с зеркала: в него до вас смотрелись выдающиеся артисты, писатели, представители столичной знати. Фото: Сергей Михеев/РГ
Прямая речь

Дмитрий Бертман, художественный руководитель "Геликон-оперы"

- Москва в плане поддержки театрального искусства - признанный лидер. Особенно радует грантовая поддержка мэрии - 700 миллионов рублей в этом году. Эти средства пойдут на создание новых постановок. Грант позволяет нам планировать репертуар. Ведь раньше мы не могли работать на отдаленную перспективу, так как не знали, будет ли финансирование.

Культура Театр Драматический театр Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Год театра
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