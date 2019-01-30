На Год театра в Москве грандиозные планы. "Уголок дедушки Дурова", "Ведогонь" и еще несколько театров получат новые сцены, на больших и малых площадках готовятся сотни премьер.

Искусство ремонта

В Москве даже не год, а почти десятилетие Мельпомены. Восемь лет назад ремонта требовали 65 из 82 зданий столичных театров. Где-то были ветхими сами здания, где-то устарело сценическое оборудование. Постоянно шла реконструкция, и вот теперь к Году театра Москва подходит с совсем другим багажом. Отремонтированы 33 театра, многие из них стали современными центрами искусства: Театр кошек Куклачева, "У Никитских ворот", "Тень", авторские театры Надежды Бабкиной, Романа Виктюка, Александра Градского. И, конечно, театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Мастер всегда мечтал о том, чтобы зрительный зал был как можно вместительнее и просторнее. Новая "Табакерка", открытая в 2016-м, - полное воплощение идей Табакова. Его театр начинается не с вешалки, а с зеркальной галереи на первом этаже. Так сказочно, как здесь, не чувствуешь себя ни в одном современном театре: калейдоскоп отражений - своих и чужих - словно переносит в параллельную вселенную.

Повторили судьбу города

А открылся Год театра в Москве очень символично: на родную сцену вернулся театр "Школа современной пьесы". Артисты любят говорить, что их театр повторил судьбу Москвы. В 2013 году в знаменитом здании на Неглинной, 29, произошел пожар, который уничтожил все убранство, сохранившееся с XIX века. Реставраторам удалось невероятное. Важнейшие детали интерьера воссозданы в точности по старым материалам. Все здесь теперь точь-в-точь как в ресторанном зале. На стенах декоративная позолоченная лепнина, под потолком парят младенцы-ангелы. Кого только не было в этом доме! Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, кажется, может рассказывать об этом сутки напролет. "Рестораном заведовал повар Люсьен Оливье - изобретатель знаменитого салата". Подавались тут, как писал Владимир Гиляровский, и другие прихотливые закуски. Кое-какие ингредиенты для блюд везли из Европы, а вино и коньяк - сплошь из закромов Людовика XVI.

В этом здании на Неглинной был ресторан, Дом крестьянина, научное издательство... Теперь - снова театр! Фото: Сергей Михеев/РГ

Зеркало истории

За ужином в "Эрмитаже" можно было встретить, например, Федора Достоевского или Ивана Тургенева. "Вот это зеркало у входа видите? Посмотритесь в него, - предложил Кибовский. - Только представьте: туда же перед входом в ресторанный зал смотрели самые известные литераторы России! Вот такая здесь связь времен".

Благодаря московским реставраторам удалось спасти и часть здания, построенную до войны с Наполеоном. Может показаться невероятным, но она уцелела даже при большом пожаре Москвы в 1812-м. Пережила и бедствие 2013-го. Многие детали убранства специалисты смогли восстановить, оттирая несколько слоев краски, нанесенной на стены после многочисленных перестроек дома на Неглинной. В советское время, когда ресторан закрыли, здесь размещали благотворительную организацию, научное издательство, Дом крестьянина... Только в 1989-м его передали современному театру. Там сыграли свои первые звездные роли Любовь Полищук, Альберт Филозов и десятки других выдающихся артистов.

В историческое здание ресторана "Эрмитажа" снова вернулся театр

Теперь в "Эрмитаже" снова живет театральный дух. Зрительские ряды раскладываются и собираются "легким движением руки". Такая трансформация дает возможность играть с форматами постановок. Так, в феврале Москва увидит на сцене "Школы" моноспектакль-импровизацию Александра Кибовского. Что там увидит зритель, загадка. Надо помнить лишь об одном - "Ганди молчит по субботам". Так называется постановка по пьесе молодого российского драматурга Анастасии Букреевой. История, увы, многим знакомая. Каждый вечер совместный ужин. Крепкая любимая семья. Просто однажды отец приходит и говорит: "Лучше я скажу это сейчас. Я ухожу". Спектакль дается сегодня в 20.00, можно также приобрести билеты на февраль и март.

Любимый "уголок"

В Год театра подарки поклонникам искусства будут следовать в Москве один за другим. Еще в конце 2018-го началась глобальная реконструкция "Ведогонь-театра" - единственного профессионального драмтеатра в Зеленограде. Самобытный проект вырос из детской студии до одного из самых посещаемых в Москве культурных центров. Репертуар поражает широтой даже самую искушенную публику, здесь играют почти все - от Островского до современных экспериментальных спектаклей. Новый "Ведогонь-театр" станет многофункциональным центром искусства, здесь покажут постановки самой высокой технической сложности.

70 процентов - на столько выросла аудитория столичных театров за 8 лет

Со своим театральным домом коллектив "Ведогонь-театра" простился в конце ноября. Неделю артисты паковали в коробки фотографии, архивные документы. Сейчас "Ведогонь" по-прежнему работает, выступая на разных сценических площадках по всей столице, от Зеленограда до Капотни.

Новую сцену в двухуровневом здании получит и любимый миллионами москвичей театр зверей "Уголок дедушки Дурова".

Современный театр начинается с зеркала: в него до вас смотрелись выдающиеся артисты, писатели, представители столичной знати. Фото: Сергей Михеев/РГ

Прямая речь

Дмитрий Бертман, художественный руководитель "Геликон-оперы"

- Москва в плане поддержки театрального искусства - признанный лидер. Особенно радует грантовая поддержка мэрии - 700 миллионов рублей в этом году. Эти средства пойдут на создание новых постановок. Грант позволяет нам планировать репертуар. Ведь раньше мы не могли работать на отдаленную перспективу, так как не знали, будет ли финансирование.