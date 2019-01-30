Ветеранов-фронтовиков с каждым годом все меньше. А участник Сталинградской битвы 95-летний гвардии капитан Михаил Васильевич Щербаев, несмотря на отсутствие ноги, ходит по своему новому дому, суетится по хозяйству, песни поет. Но, похоже, петь ему осталось недолго. Михаила Васильевича в любой момент могут выселить прямо на улицу. Об этом он написал в своем тревожном письме. Я навестил героя.

Мишу Щербаева призвали с Алтая. После учебки кинули в самое пекло - замыкать Сталинградское кольцо. Там он стал первогвардейцем (его части впервые присвоили гвардейское звание). За один бой он взял в плен 7 фашистов. Хотели представить к Герою Советского Союза.

- Не надо Героя! - запротестовал старший сержант. - До Берлина далеко! Еще успею.

Так он получил Боевое Красное Знамя.

Первый раз смерть заглянула к 18-летнему пареньку там же, под Сталинградом. Пуля шла прямо в сердце. Но скатка шинели отклонила смертельную траекторию. Госпиталь. Потом опять в бой. Воевал в знаменитой Бобруйской дивизии. Но в Восточной Пруссии осколком ему оторвало правую ногу. После госпиталя обосновался в городе Котово Сталинградской области. Женился. Детей не было, поэтому взяли сына из детдома. 30 лет проработал токарем. Схоронил жену. Потом встретил Людмилу Викторовну. Тут-то и начались проблемы. Приемный сын оказался подлецом. Стал гнать отца из собственного дома. Эту историю показывали даже по Первому каналу. Старики продали свои дома и, по совету знакомых, переехали в Подмосковье. Там как раз недостроенный дом с участком продавался. Но вот беда - вырученных денег было 2,1 миллиона рублей. А хозяин хотел 3,5. Составили договор о том, что 1,4 миллиона Щербаев отдаст до конца года.

- Юрист говорил, что мне положена субсидия на жилье, - рассказывает ветеран. - Я и поверил. Стал ходить по инстанциям, письма писать. А мне говорят, что я жильем обеспечен. Прописка есть. А на помощь в этом вопросе от местных властей я могу рассчитывать, если проживу здесь 5 лет. А вот проживу ли?

Бывшего хозяина дома тоже можно понять. На него насели коллекторы. Новое жилье он в кредит брал. И так долго терпел - целых два года!

- Мы курей стали разводить, чтобы ему деньги потихоньку возвращать, - говорит, смахивая слезу, Людмила Викторовна. - Ветеранская организация перевела Михаилу Васильевичу 20 тысяч. Так мы их тут же хозяину перевели. Но все равно этого мало. А тот говорит, что своих коллекторов на нас нашлет. А те дом подпалят. Как быть - не знаем...

Посмотрел я на дом. Тут и палить-то нечего. Среди коттеджей нуворишей он был как бельмо на чистом голубом глазу Подмосковья. Какие 3,5 миллиона? Тут и одним обойтись можно было. Ни газа, ни канализации. Завалившийся забор. Внутри черновой пол ходуном ходит. Михаил Васильевич с его самодельным протезом уже несколько раз падал. Сидели мы в пальто и пуховиках. +7 для щелей в палец это нормально, как ни топи. У ветерана уже дважды была пневмония. А в его возрасте это опаснее пули будет. Хорошо, волонтеры в последнее время стали заботиться. Привезли стройматериалы. К весне дом подлатают, наверное. Если хозяин через суд не повернет сделку и Михаил Васильевич и Людмила Викторовна не окажутся со своими двумя миллионам на улице. Что им, обратно ехать к сыну-извергу?

2 февраля на годовщину Сталинградской битвы приехал глава Рузского района с журналистами. В единственной комнате было +1. Глава повозмущался-повозмущался в присутствии прессы, но с сожалением заметил, что в денежном вопросе у него нет полномочий помогать даже такому заслуженному человеку. Что Михаилу Васильевичу, прежде чем совершать сделку, надо было обращаться к властям. И не совершать ее. Там бы ему все это популярно разъяснили, что для надежды на финансовое вспоможение надо прожить в Подмосковье 5 лет. Вот тогда... Но каждое 9 Мая первогвардейца Щербаева приглашают в местные школы с воспоминаниями. Несмотря на то что он "чужой". Патриотическому воспитанию в Рузском районе придается особое значение!

Получается, что зря ветеран переехал. В Волгоградской области ему и инвалидную "Оку" дали. И подарки на день Победы и на каждую годовщину Сталинградской битвы. Переехал и все! Право на материальную помощь потерял. А ведь юрист уверял его, что государство обязано помочь.

Даже когда вещи перевозил из родного Котова шоферюга с вызовом потребовал:

- Папаша, гони еще столько же! Та цена, про которую говорили, - это в один конец. А то в полицию обращусь!

Что оставалось делать? Щербаевы покорно достали семейный кошелек.

Глава района все-таки помог - прислал волонтеров. Они дружно взялись за работу. За год выложили утеплителем одну стену, поправили крыльцо и еще так, по мелочи. Их тоже можно понять - у них свои дела, дети, семьи...

За государственный счет мы снимаем блокбастеры про танки и панфиловцев. Тратим сотни миллионов из бюджета. Воспитываем через важнейшее искусство патриотизм. А чтобы помочь настоящему ветерану, герою Сталинградской битвы - закон не позволяет. Да что стоит такой патриотизм, если ветеран трясется то от холода, то от неизвестности! Бюрократия пострашнее любого "Тигра" будет. Там фашисты, а тут свои добивают.

Я вот что подумал. На безродную шавку в Серебряном бору так называемые "зоозащитники" собрали за неделю в интернете 100 тысяч рублей. На штраф в 20 миллионов за один оппозиционный журнал "белоленточники" скинулись и спасли свой орган. А что, гвардии капитан Щербаев, герой Сталинградской битвы, трижды раненый, потерявший ногу за нас с вами, не достоин пожить напоследок в СВОЕМ теплом доме с милой Людмилой Викторовной? Да, законы несовершенны. И за это приходится расплачиваться нам.

...Напоследок, надев звонкий китель, гвардии капитан Щербаев дал импровизированный концерт. Спел нам песню собственного сочинения про шинель. Ту самую, которая в 42-м спасла его от верной смерти. Чем мы хуже шинели? Разве не можем спасти ветерана? Ведь выселение смерти подобно.

Кстати

Михаил Васильевич Щербаев попал на Донской фронт к маршалу Рокоссовскому в 1942 году. Служил в отдельной мотострелковой первогвардейской бригаде. Замыкал кольцо вокруг Сталинграда. После ранения и лейтенантских курсов попал в Бобруйскую дивизию народного ополчения. С ней дошел до Восточной Пруссии, где в бою потерял ногу. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями "Защитнику Сталинграда" и "За победу над Германией", а также другими юбилейными медалями и знаками. В апреле ему исполнится 96 лет.

P.S.

Публикую номер карточки Сбербанка Людмилы Викторовны Щербаевой. На нее ветеран получает пенсию. Свою не завел.

2202 2003 1878 1281.

Это может быть хорошим подарком к 76-й годовщине Сталинградской битвы. Автор перевел свой гонорар за публикацию на этот счет.