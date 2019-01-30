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30.01.2019 23:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вера на проводе

Робот нанимает на работу машинистов электричек, связистов, торговых работников и других специалистов
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)
Соискатели вакансий на должность машинистов в пригородных столичных электричках теперь прежде всего проходят интервью с роботом. Всего за несколько месяцев искусственный интеллект провел 3,5 тысячи бесед с будущими сотрудниками. Оказывается, "Вера" - именно так зовут электронного рекрутера - хорошо понимает человеческую речь и отлично помогает сотрудникам "фильтровать" кандидатов. Как работает эта система, выяснил обозреватель "РГ".

"Вера" может пообщаться не только с машинистами - она легко побеседует со многими, кто хочет устроиться работать на железной дороге, работу, например билетным кассиром, кассиром-контролером или помощником машиниста. "Вера внимательно уточняет вакансию, на которую претендует кандидат, его место жительства, уровень образования, интересующие соискателя условия работы и откуда он узнал о вакансии", - рассказали "РГ" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), испытывающей нового рекрутера. Выяснилось, что после внедрения этой технологии производительность при обработке входящих звонков увеличилась вдвое. Если раньше кандидатам приходилось ожидать ответа, пока сотрудники управления персоналом пообщаются с другими соискателями, то робот отвечает сразу - программа может одновременно разговаривать хоть с десятью кандидатами. "Вера" хорошо распознает речь, лишь бы не было на фоне ее большого шума.

В Евросоюзе растет страх перед конкуренцией с роботами

Долго "пытать" кандидата искусственный интеллект не стремится - разговор строго на конкретную тему длится в среднем три минуты. За это время робот успевает задать 7-10 вопросов. Этого вполне достаточно, чтобы определить, насколько тот или иной специалист соответствует предъявляемым для данной работы требованиям.

Возникает резонный вопрос - неужели работники отделов кадров больше не нужны и пришло время их увольнять? "Робот пока не заменяет сотрудников, а лишь помогает им более эффективно использовать рабочее время для общения с кандидатами и обсуждения вопросов, которые не задает виртуальный помощник", - успокоили в ЦППК. Живое общение по-прежнему необходимо, тем более, что речь идет о железнодорожном транеспорт. Например, "Вера" не обсуждает опыта работы будущих машинистов. Все-таки искусственный интеллект еще не так силен, чтобы воспринимать настолько сложную информацию.

3 минуты - такая длительность собеседования робота с кандидатом

Отдельно отмечу, что "Вера" - отечественная разработка, созданная российской компанией Stafory. "В настоящее время "Веру" используют более 300 компаний в шести странах мира. Технологическая составляющая "Веры" постоянно совершенствуется, что позволяет расширять функционал и объем выполняемых ею задач", - рассказал "РГ" сооснователь сервиса "Робот Вера" Александр Ураксин. Среди компаний, которые используют эту технологию, такие гиганты, как МТС, ИКЕА и PepsiCo.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Роботы: настоящее и будущее Рынок труда
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