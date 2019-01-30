Вот-вот москвичи начнут получать квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь. Уже известно, что цифры в них окажутся в среднем на 1,7% больше, чем в прошлом году. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли с Нового года не сильно, ниже инфляции, к тому же цены на жилищные услуги и капремонт в столице не менялись с 2017-го. Но платить все же придется больше, а 1 июля горожан, как и жителей всей страны, ждет еще одно повышение тарифов. Самое время вспомнить о том, что почти у 3,5 миллиона москвичей есть право на льготы и субсидии на оплату коммуналки. И если до сих пор вы обходились без помощи города, а сейчас она потребовалась, самое время оформить ее.

Счетчиков в современных многоэтажках все больше - они следят за потреблением не только в квартирах, но и домах в целом. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Вам скидочка положена

Льготников, имеющих право на помощь столицы при оплате услуг ЖКХ, - больше 50 категорий. Такого количества больше нет нигде в стране - но это заслуга правительства Москвы, которое предусмотрело на 2019 год на эти цели в бюджете города 47,4 млрд рублей. У каждой категории - свой размер скидки. Большое значение имеют разные нюансы: где-то льгота распространяется только на "квадраты" по социальной норме, где-то - на отдельные виды платежей. Например, пенсионеры старше 80 лет освобождены от оплаты капремонта полностью, а старше 70 лет - платят только половину.

Узнать полный перечень льготников, имеющих право на скидки по оплате ЖКУ, можно на сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru или обратившись в ближайший центр "Мои документы" - там ответят на все вопросы, а при необходимости помогут с оформлением необходимых документов.

Миллион горожан получает субсидии - специальные выплаты, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи. Для получения не обязательно быть льготником - субсидию получают все москвичи, у которых на оплату ЖКУ уходит больше 10% ежемесячного дохода всей семьи. Простой пример - в вашей семье три человека, и живете вы в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров в обычной типовой многоэтажке. Платите за коммуналку в месяц 8 тысяч рублей, а семейный доход - 70 тысяч. Если работает, скажем, только мама, сын учится в школе, а бабушка - пенсионерка, то такой невысокий доход на троих у них вполне может быть. Нетрудно подсчитать, что коммуналка от семейных расходов в таком случае "съедает" явно больше 10%. Это значит, что семья имеет право на субсидию. Другой пример. Вы живете один в однокомнатной квартире, зарабатываете 40 тысяч в месяц и 5 тысяч из них отдаете за коммуналку. И в таком случае есть смысл собрать справки о доходах и написать заявление на оформление субсидии.

Пенсионеры - в группе риска

Особенность субсидий не только в том, что их назначают независимо от статуса и возраста, но и в том, что они не отменяют действия льгот. В центре субсидий "РГ" рассказали, что четверо из пяти получателей таких выплат - пенсионеры. Они могут пользоваться льготами, но если на оплату коммуналки все равно уходит больше десятой доли от доходов, то в выплате им не откажут. Не случайно неработающим пенсионерам для оформления субсидии даже не нужно подтверждать доходы.

Вы не пенсионер или продолжаете трудиться и на пенсии? Тогда берите в руки калькулятор. Для начала сложите все поступления в семейный бюджет за последние полгода, будь то зарплаты, стипендии, пособия и прочее. Считать нужно суммы до вычета налогов, а не те, что получаете на руки. Получившуюся сумму разделите на шесть, а потом сравните получившийся результат с приведенной в нашей публикации таблицей. Ваша цифра меньше? Тогда вы вправе получать субсидию.

Как сообщили "РГ" в столичном департаменте экономической политики и развития, в этом году в городском бюджете для выплат субсидий заложено 21,9 млрд руб. "Всего же на льготы и субсидии Москва предусмотрела 47,4 млрд руб.", - рассказали в ведомстве.

Такие серьезные затраты позволяют Москве иметь самый низкий в стране процентный порог для назначения субсидий. Если ее жителям достаточно платить за коммуналку больше 10% от доходов, то, к примеру, в Санкт-Петербурге нужно тратить на ЖКУ больше 14%. А в большинстве других регионов порог составляет 22%.

Экономия с умом

Рассчитывать на льготы у вас нет оснований, для субсидий вы хорошо зарабатываете, но сэкономить тысячу на коммуналке все равно хочется? Это не так сложно, как может показаться. Во-первых, поставьте счетчики - на электричество они и так стоят у всех, а вот водяными некоторые москвичи еще пренебрегают. И зря. Все, кто платит по нормативам, чаще всего переплачивают в разы. Ведь норматив на холодную воду в Москве почти 7 куб. м на человека в месяц, а на горячую - 4,7 куб. м. Владельцы счетчиков знают, что в реальности столько "наливает" обычно семья из трех человек, причем особо воду не экономя, а один москвич тратит в 2-3 раза меньше.

Можно сэкономить также при помощи современного многотарифного счетчика на электроэнергию. Правда, ставить его есть смысл лишь в том случае, если после 23.00 вы действительно стираете, смотрите телевизор и держите включенным свет. В противном случае затраты на замену счетчика будут долго окупаться.

Есть и более простые способы сэкономить. К примеру, можно поставить смесители с одним рычагом - они позволяют гораздо быстрее подобрать комфортную температуру воды, чем старые краны с двумя вентилями.

Конкретно

Какие документы нужны для оформления субсидии

паспорта заявителя и всех членов его семьи, для членов семьи младше 14 лет - свидетельства о рождении;

справки о доходах или их отсутствии у заявителя и всех членов семьи старше 16 лет за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления (документ не нужен, если семья состоит только из пенсионеров, каждый из которых не работает дольше 6 месяцев);

если вы оплачиваете коммунальные услуги не по Единому платежному документу, приложите последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности;

реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда вы хотите получать субсидию.

Кстати

В среднем цифры в платежках за январь для москвичей вырастут по-разному - все зависит от того, сколько ресурсов вы потребляете, живете в доме с лифтом или без него, есть ли в доме мусоропровод, а также от других факторов. В департаменте экономической политики и развития говорят, что для семьи из трех человек, живущих в квартире площадью 64 "квадрата" с января прирост составит в среднем 92,52 рубля на человека. А с 1 июля платить придется на 65,36 рубля больше.