Новости

Под Ярославлем возбуждено дело об опасном для глаз квесте 17:31
По роману про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" снимут сериал 17:25
В администрации Балашихи прошли обыски 17:23
Видео: В Ленинградском зоопарке показали кормление тигра Амадея 17:22
В Петербурге арестовали женщину за доведение сына до голодной смерти 17:19
Объявлен конкурс на премию Союзного государства в области науки и техники 17:17
Hyundai i30 N "взорвет" российский сегмент "заряженных" хэтчбеков 17:10
Оззи Осборн признался, что тяжело болен 17:00
Видео: Сотрудники ФСБ осмотрели машину задержанного сенатора Арашукова 16:56
В Германии трех беженцев заподозрили в подготовке теракта 16:47
На Дону эвакуированы свыше 20 тысяч школьников 16:46
Видео: Ивана Урганта сбил внедорожник в США 16:45
Ракицкий объяснил решение перейти в "Зенит" 16:44
В Иране показали новейшие образцы ударных беспилотников и ракеты 16:40
Минфин разместил в среду ОФЗ на 25 млрд рублей 16:32
По делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, 6 из них - в розыске 16:06
В Совфеде сочли убедительными обвинения в адрес Арашукова 16:03
10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport 16:00
Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга 15:57
На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации 15:55
Три самолета США провели разведку у берегов Крыма 15:51
Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину 15:47
Во Владимирской области вспыхнула школа 15:39
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек 15:31
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 17:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счетчик не лишний

Тарифы на коммуналку выросли. Кому город поможет льготами и субсидиями?
Текст: Александр Мелешенко
Вот-вот москвичи начнут получать квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь. Уже известно, что цифры в них окажутся в среднем на 1,7% больше, чем в прошлом году. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли с Нового года не сильно, ниже инфляции, к тому же цены на жилищные услуги и капремонт в столице не менялись с 2017-го. Но платить все же придется больше, а 1 июля горожан, как и жителей всей страны, ждет еще одно повышение тарифов. Самое время вспомнить о том, что почти у 3,5 миллиона москвичей есть право на льготы и субсидии на оплату коммуналки. И если до сих пор вы обходились без помощи города, а сейчас она потребовалась, самое время оформить ее.
Счетчиков в современных многоэтажках все больше - они следят за потреблением не только в квартирах, но и домах в целом. Фото: Сергей Михеев/ РГ Счетчиков в современных многоэтажках все больше - они следят за потреблением не только в квартирах, но и домах в целом. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Счетчиков в современных многоэтажках все больше - они следят за потреблением не только в квартирах, но и домах в целом. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Вам скидочка положена

Льготников, имеющих право на помощь столицы при оплате услуг ЖКХ, - больше 50 категорий. Такого количества больше нет нигде в стране - но это заслуга правительства Москвы, которое предусмотрело на 2019 год на эти цели в бюджете города 47,4 млрд рублей. У каждой категории - свой размер скидки. Большое значение имеют разные нюансы: где-то льгота распространяется только на "квадраты" по социальной норме, где-то - на отдельные виды платежей. Например, пенсионеры старше 80 лет освобождены от оплаты капремонта полностью, а старше 70 лет - платят только половину.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Жильцов освободят от обязанности доказывать отсутствие долгов за капремонт

Узнать полный перечень льготников, имеющих право на скидки по оплате ЖКУ, можно на сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru или обратившись в ближайший центр "Мои документы" - там ответят на все вопросы, а при необходимости помогут с оформлением необходимых документов.

Миллион горожан получает субсидии - специальные выплаты, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи. Для получения не обязательно быть льготником - субсидию получают все москвичи, у которых на оплату ЖКУ уходит больше 10% ежемесячного дохода всей семьи. Простой пример - в вашей семье три человека, и живете вы в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров в обычной типовой многоэтажке. Платите за коммуналку в месяц 8 тысяч рублей, а семейный доход - 70 тысяч. Если работает, скажем, только мама, сын учится в школе, а бабушка - пенсионерка, то такой невысокий доход на троих у них вполне может быть. Нетрудно подсчитать, что коммуналка от семейных расходов в таком случае "съедает" явно больше 10%. Это значит, что семья имеет право на субсидию. Другой пример. Вы живете один в однокомнатной квартире, зарабатываете 40 тысяч в месяц и 5 тысяч из них отдаете за коммуналку. И в таком случае есть смысл собрать справки о доходах и написать заявление на оформление субсидии.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир

Пенсионеры - в группе риска

Особенность субсидий не только в том, что их назначают независимо от статуса и возраста, но и в том, что они не отменяют действия льгот. В центре субсидий "РГ" рассказали, что четверо из пяти получателей таких выплат - пенсионеры. Они могут пользоваться льготами, но если на оплату коммуналки все равно уходит больше десятой доли от доходов, то в выплате им не откажут. Не случайно неработающим пенсионерам для оформления субсидии даже не нужно подтверждать доходы.

Вы не пенсионер или продолжаете трудиться и на пенсии? Тогда берите в руки калькулятор. Для начала сложите все поступления в семейный бюджет за последние полгода, будь то зарплаты, стипендии, пособия и прочее. Считать нужно суммы до вычета налогов, а не те, что получаете на руки. Получившуюся сумму разделите на шесть, а потом сравните получившийся результат с приведенной в нашей публикации таблицей. Ваша цифра меньше? Тогда вы вправе получать субсидию.

Как сообщили "РГ" в столичном департаменте экономической политики и развития, в этом году в городском бюджете для выплат субсидий заложено 21,9 млрд руб. "Всего же на льготы и субсидии Москва предусмотрела 47,4 млрд руб.", - рассказали в ведомстве.

Такие серьезные затраты позволяют Москве иметь самый низкий в стране процентный порог для назначения субсидий. Если ее жителям достаточно платить за коммуналку больше 10% от доходов, то, к примеру, в Санкт-Петербурге нужно тратить на ЖКУ больше 14%. А в большинстве других регионов порог составляет 22%.

Фото: iStock
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Экономия с умом

Рассчитывать на льготы у вас нет оснований, для субсидий вы хорошо зарабатываете, но сэкономить тысячу на коммуналке все равно хочется? Это не так сложно, как может показаться. Во-первых, поставьте счетчики - на электричество они и так стоят у всех, а вот водяными некоторые москвичи еще пренебрегают. И зря. Все, кто платит по нормативам, чаще всего переплачивают в разы. Ведь норматив на холодную воду в Москве почти 7 куб. м на человека в месяц, а на горячую - 4,7 куб. м. Владельцы счетчиков знают, что в реальности столько "наливает" обычно семья из трех человек, причем особо воду не экономя, а один москвич тратит в 2-3 раза меньше.

Можно сэкономить также при помощи современного многотарифного счетчика на электроэнергию. Правда, ставить его есть смысл лишь в том случае, если после 23.00 вы действительно стираете, смотрите телевизор и держите включенным свет. В противном случае затраты на замену счетчика будут долго окупаться.

Есть и более простые способы сэкономить. К примеру, можно поставить смесители с одним рычагом - они позволяют гораздо быстрее подобрать комфортную температуру воды, чем старые краны с двумя вентилями.

Конкретно

Какие документы нужны для оформления субсидии

паспорта заявителя и всех членов его семьи, для членов семьи младше 14 лет - свидетельства о рождении;

справки о доходах или их отсутствии у заявителя и всех членов семьи старше 16 лет за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления (документ не нужен, если семья состоит только из пенсионеров, каждый из которых не работает дольше 6 месяцев);

если вы оплачиваете коммунальные услуги не по Единому платежному документу, приложите последнюю квитанцию за ЖКУ и документ, подтверждающий отсутствие задолженности;

реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда вы хотите получать субсидию.

Кстати

В среднем цифры в платежках за январь для москвичей вырастут по-разному - все зависит от того, сколько ресурсов вы потребляете, живете в доме с лифтом или без него, есть ли в доме мусоропровод, а также от других факторов. В департаменте экономической политики и развития говорят, что для семьи из трех человек, живущих в квартире площадью 64 "квадрата" с января прирост составит в среднем 92,52 рубля на человека. А с 1 июля платить придется на 65,36 рубля больше.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Регулирование тарифов в ЖКХ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира