Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково

В столичном аэропорту Внуково из самолета высадили мужчину, который громко матерился.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел в самолете, который должен был вылететь в Ташкент. Командир воздушного судна решил высадить 31-летнего буйного пассажира. По всей видимости, он был пьян. Полицейские доставили его в отделение и составили административный протокол по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство". При этом пассажир отказался от медицинского освидетельствования.

Аналогичная история случилась в Домодедово. Там пьяный пассажир рейса Москва - Тюмень по пути на борт начал оскорблять бортпроводников и ударил стюардессу. Его также задержали и привлекли к административной ответственности.