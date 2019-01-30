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30.01.2019 18:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Названа дата старта продажи билетов на Платоновский фестиваль

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Платоновский фестиваль в Воронеже - один из крупнейших международных арт-форумов России - 8 февраля откроет продажу билетов на спектакли и концерты 2019 года. С 1 по 16 июня в Воронеже пройдет около ста событий: помимо театра и музыки, в программе - выставки, кинопоказы, уличные шоу и большая ярмарка non-fiction литературы. Платоновфест соберет полтысячи артистов из 12 стран. Число зрителей, как ожидается, превысит сто тысяч человек.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Публика увидит постановки Льва Додина ("Братья и сестры. Версия 2015") и Роберта Стуруа ("Вано и Нико"), российскую премьеру Per Te Даниэле Финци Паски, чей "нежный цирк" в нашей стране встречают с особым восторгом, и танцы в виртуальной реальности от швейцарского режиссера Жиля Жобена - его шоу VR_I включено в программу Венецианской биеннале. Меломанов порадуют концерты скрипачей Максима Венгерова и Ары Маликяна, не игравшего в России уже пять лет Иерусалимского квартета, специальный камерный проект к столетию композитора Мечислава Вайнберга и грандиозное исполнение оратории Шёнберга "Песни Гурре", для которого потребует собрать несколько сотен музыкантов и вокалистов.

Впервые в России выступит компания Kiss&Cry - с поразившим критиков и зрителей последнего Эдинбургского фестиваля спектаклем "Холодная кровь". Известный хореограф Мишель Анн де Мей и оскароносный кинорежиссер Жако ван Дормаль сделали шоу для танцующих пальцев, которые становятся героями фильма на глазах у публики. Открытием для отечественных зрителей обещают стать "Калигула" Анту Ромеро Нуньеса, поставленная для знаменитого "Берлинер Ансамбля", и "Вертикаль" французского хореографа Мурада Мерзуки, заставившего артистов попирать законы гравитации.

В честь 120-летия со дня рождения Андрея Платонова в его родном Воронеже покажут серию необычных театральных работ, так или иначе связанных с творчеством великого писателя. Труппа из Нью-Йорка привезет спектакль по пьесе "14 красных избушек". Гости из Кембриджа представят "Блаженство" по мотивам "Реки Потудань" - и эту трактовку можно будет прямо на фестивале сравнить с "Рекой…" Псковского драмтеатра, получившей пять номинаций на "Золотую маску". Выходцы из нескольких стран Европы вместе с беженцами воплотят проект "Перевод", где злободневная история перекликается с сюжетом платоновской повести "Джан". Воронежский Камерный театр приготовил к юбилейной дате элегичную "Афродиту" (по одноименному рассказу и письмам прозаика к жене).

Фото: "Московский Бродвей"
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- Мы продолжим знакомить зрителя с важными произведениями мирового искусства, находя в них параллели с судьбой и творчеством нашего земляка, - отметил художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков. - Для нас важно показать не столько то, что Платонова продолжают читать и ставить, сколько то, как его мироощущение вдохновляет творцов в XXI веке.

Платоновфест-2019 пройдет с 1 по 16 июня. Продажи билетов - в том числе онлайн - стартуют 8 февраля. Как показывает опыт, места на топовые события заканчиваются в первую же неделю. На фестиваль традиционно приезжают жители соседних регионов и обеих столиц. Подробную программу и билеты можно найти здесь. О том, как проходил Платоновский фестиваль в прошлые годы, можно прочесть в специальном разделе на сайте "РГ".

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