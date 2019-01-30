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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи в курсе

Институт им. Склифосовского - первый стационар в столице, запустивший систему ЕМИАС
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 21(7779)
С этого года в НИИ им. Склифосовского началась новая жизнь - более продвинутая и технически совершенная: стационар Склифа подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Для тех, кто слышит об этом общегородском проекте впервые, эта новость вряд ли о чем-то говорит. На самом деле доступ к ЕМИАС полностью меняет работу любого медучреждения, как бы выводя его из зоны информационного вакуума. Только представьте - доставили, к примеру, человека без сознания - а таких в Склиф привозят немало, а врачи тут же, буквально за пару секунд, выводят историю его болезни на экран компьютера или планшета! Не надо тратить время на то, чтобы взять анализ и узнать, какая у него группа крови, на что аллергия и т. д. Узнать подробности, как работает эта система, корреспондент "РГ" отправился в Грохольский переулок, где и расположен этот знаменитый институт.

Давай меняться

ЕМИАС в Москве разработали еще в 2011 году в рамках госпрограммы "Информационный город". Этот проект сразу двух столичных ведомств - департамента информационных технологий и департамента здравоохранения - преследовал цель, с одной стороны, обеспечить быстрый и комфортный доступ к медуслугам для жителей города, а с другой - начать аккумулировать на единой платформе все медицинские данные пациентов для врачей. На тот момент речь шла только о поликлиниках, подведомственных департаменту, где теперь этот сервис давно уже успешно функционирует: сейчас москвичи в два клика могут записаться к врачу, прикрепиться к поликлинике, пройти медкомиссию и увидеть выписанные рецепты.

Фото: istockphoto.com
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С 2015 года в систему заносятся электронные медкарты (ЭМК), содержащие всю историю болезней пациента. Сейчас они есть у большинства москвичей. Врач может быстро посмотреть справки, рецепты, направления, результаты осмотров, диагнозы и другие данные больного, а значит, оперативно оценить состояние его здоровья. И все-таки до настоящего момента ЕМИАС была, по сути, замкнутой системой - ведь в ней хранилась информация только из поликлиник. Между тем сотни тысяч москвичей ежегодно проходят лечение в больницах и стационарах города. Там им тоже назначают лекарства, проводят процедуры и обследования, сведения о которых в лучшем случае хранятся еще какое-то время в виде кипы бумаг на полке у пациента, а потом и вовсе теряются. "Без этих данных система не может быть полной. А смысл всех преобразований в том и состоит, чтобы создать качественный электронный обмен сведениями между поликлиникой и стационаром", - рассказал "РГ" замдиректора по развитию информационных технологий НИИ им. Склифосовского Илья Тыров. Он отметил, что ЕМИАС сокращает время на подготовку медицинских документов в несколько раз. Например, медику не нужно искать шаблоны справок - все они есть в системе, остается только заполнить.

Как рассказали "РГ" в столичном департаменте здравоохранения, Склиф - лишь первый шаг. Если эта система покажет себя достаточно эффективной, после апробации здесь ее начнут внедрять во всех подведомственных больницах и стационарах Москвы.

Может и жизнь спасти

ЕМИАС работает в Склифе меньше месяца, а врачи уже сейчас не представляют, как обходились без этой системы раньше. "В сутки через центральное приемное отделение проходит 150-170 человек, около половины из них госпитализируется. С помощью новой системы мы пытаемся сократить время обследования. Если раньше оно занимало больше часа, то теперь хватает 45-50 минут", - рассказал директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков. Он отметил, что пациентам больше не нужно тащить в поликлинику кучу бумаг - все справки, назначения и обследования мгновенно попадают в ЕМИАС. И что особенно важно, в программе они будут храниться все время и никуда никогда не пропадут. Это огромная экономия времени и средств, потому что не надо дублировать, например, проведение дорогостоящей МРТ, компьютерной томографии и других исследований.

Благодаря ЕМИАС стационары и поликлиники могут меняться данными

Бывают случаи, когда этот обмен данными и быстрый доступ к ним могут спасти чью-то жизнь. Так произошло с пенсионером Михаилом Фадеевым, которого врачи Склифа буквально вернули с того света после инфаркта. "Прямо на улице почувствовал резкую боль в груди, отдающую в руки. Весь покрылся потом, началось головокружение. Сам вызвать неотложку не смог - помогли прохожие", - рассказывает мужчина. Теперь его уже поставили на ноги, прогноз хороший - скоро можно домой. Но буквально несколько дней назад его жизнь висела на волоске. "Он поступил в крайне тяжелом состоянии. Само собой, рассказать о себе он практически ничего не мог - сообщил только имя и фамилию. Но уже через несколько минут после начала реанимации у врачей была вся история болезни. В таких случаях очень важно знать, повторный это инфаркт или нет", - рассказала "РГ" врач-кардиолог НИИ им. Склифосовского Нина Мурадян. А уж как именно удалось узнать, что раньше у пенсионера инфаркта не было, догадаться не трудно.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Не беспокойтесь

Внедрение системы несет за собой много и других плюсов. Родственники пациента, которые ждут в приемном покое весточку о том, что происходит в данный момент с их близкими, испытывают огромную тревогу. Хорошо, если кто-то из медиков спустится и расскажет, что да как. Но чаще всего волноваться приходится часами. Но к лету в приемном отделении Склифа установят информационные табло. И что бы ни происходило с доставленным пациентом - обследование, операция и т.д., - родные будут знать об этом из коротких строк с экрана. Информация туда поступит как раз из ЕМИАС. Вы спросите, а как же врачебная тайна? Ее посторонним и не откроют - пациенту присвоят номер, который будут знать только родственники. Именно он и будет высвечиваться на табло.

Кстати

С 2013 года москвичи более 40 миллионов раз записались к врачу через мобильное приложение и интернет-портал ЕМИАС, а ежемесячно таким способом в городе производится порядка 2 миллионов записей.

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