Онищенко высоко оценил действия столичных властей по выявлению кори

Высокую оценку действиям московских властей в случаях с заболеванием корью детей в двух школах города дал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

- Те две школы, в которых были выявлены случаи кори, не закрыты, работают, - рассказал он. - В классах, в которых были зарегистрированы случаи, допривили тех, у кого были сомнения. Я высоко оцениваю московские мероприятия, которые проводятся и медиками, и Роспотребнадзором. Вся корь, которая есть в Москве, завозная - из Западной Европы или из Украины".

Между тем, по его словам специфического лечения от кори не существует. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от этой болезни - вакцинация.

- На данный момент в России привиты от кори практически все - 97%. Первая вакцинация в год жизни ребенка, первая ревакцинация идет перед школой, то есть практически через шесть лет.

Напомню, сообщение и выявленных случаях кори ранее появилось в столице на сайтах школ N1797 "Богородская" и №1434 "Раменки".