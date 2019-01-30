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30.01.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу братьев Магомедовых проходят 16 человек, 6 из них - в розыске

Текст: Владимир Федосенко

Тверской районный суд Москвы рассматривает в среду ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Суд арестовал обвиняемого в похищении картины из Третьяковки

Следователь, мотивируя в суде необходимость содержания под стражей совладельцев группы компаний "Сумма", сообщил, что дело о хищениях и создании организованного преступного сообщества объединило в себе 13 уголовных дел. По ним обвиняются 16 человек, шестеро из которых скрываются за границей и находятся в международном розыске. Следствие считает, что братья Магомедовы и другие фигуранты уголовного дела виновны в крупном мошенничестве в составе организованной преступной группы.

По данным следствия, озвученного в суде, в уголовном деле речь идет о хищениях при исполнении ряда контрактов: по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво", покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерна, а также при строительстве федеральной трассы "Чуйский тракт". Обвинения, по данным следователя, в рамках дела делятся на две группы: в хищениях при строительстве, в том числе стадионов для чемпионата мира по футболу, а также в силовых акциях, включающих нападения и рейдерские захваты.

По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму более чем два с половиной миллиарда рублей.

Тверской райсуд столицы, по просьбе следствия, ранее санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова. Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца. Пятым арестантом в рамках дела группы "Сумма" стал бывший гендиректор "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков. Его суд отправил в следственный изолятор также на два месяца.

Фото: Яна Шамаева/РГ
В суде рассказали подробности преступлений экс-главы Удмуртии

До этого Поляков и Грибанов числились в списке свидетелей по делу братьев Магомедовых. По данным следствия, предполагаемые преступники поспособствовали хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы они заключили несколько фиктивных договоров на миллионные суммы.

Суд арестовал имущество и счета братьев Магомедовых, в том числе 750 миллионов долларов, которые компания "Сумма" получила от продажи доли в крупнейшей российской портовой компании "Новороссийский морской торговый порт".

Именно эту сумму покупатель доли порта "Транснефть" перевела братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Следователи и суд посчитали, что эти деньги могут уйти в офшоры, поэтому на них наложен арест в счет обеспечительных мер. В сентябре прошлого года был вынесен судебный запрет на распоряжение имуществом компании-продавца, то есть "Суммы". Кроме того Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению иска временного управляющего ОАО "ГлобалЭлектроСервис" о взыскании солидарно 17,1 миллиарда рублей с владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц.

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