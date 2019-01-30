Собянин рассказал о планах развития "Союзмультфильма"

Анимационный технопарк, который сейчас создается на базе "Союзмультфильма", объединит под одной крышей разные мультипликационные студии страны и станет центром отечественной анимации. Сегодня здесь побывал мэр столицы Сергей Собянин. Новому технопарку он пообещал финансовую поддержку и налоговые льготы.

Мультяшный технопарк около двух лет назад поручил создать президент страны Владимир Путин. Годом позже московские власти присвоили легендарной киностудии "Союзмультфильм" статус инвестиционного приоритетного проекта. Как ожидается, это поможет снизить нагрузку по региональным налогам до 25%. Резидентом нового технопарка может стать любая анимационная студия. Сейчас тут работают три компании.

- Было очень обидно, когда американские мультфильмы начали заполнять наш рынок. У нас всегда были хорошие художники и хорошая мультипликация, но мы стали терять свои позиции. Хотя сейчас все восстанавливается, - заметил Сергей Собянин. - Мы выделим дополнительные финансы, которые помогут этому центру развиваться дальше. Задача - вдвое увеличить площадь технопарка.

Студия "Союзмультфильм", на базе которого и создается технопарк, в 2017 году обрел собственный дом на улице Академика Королева. До этого многие годы киностудия работала в помещениях двух московских храмов: рисованные фильмы производились в храме Николая Чудотворца в Новой слободе на Долгоруковской улице, а творческое объединение кукольных фильмов находилось в храме Спаса Преображения на Песках в Спасопесковском переулке. Сегодня оба храма возвращены Русской православной церкви.

За 82 года художники легендарной студии создали более полутора тысяч мультфильмов разных жанров, многие из которых вошли в "золотой фонд" мировой анимационной классики.