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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В этом году в Москве планируется выставить на аукцион 24 ТПУ

Текст: Любовь Проценко

В этом году в Москве планируется выставить на аукцион 24 ТПУ. Об этом сообщил сегодня журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках конференции, проводимой РБК на тему транспортного развития города.

Фото: Александр Корольков
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А 8 ТПУ уже будут введены в строй до конца 2019 года. Программа создания этих мультимодальных узлов, где по принципу сухие ноги можно пересесть с метро на электричку, МЦК и наземный городской общественный транспорт, по словам Хуснуллина, выходит сейчас для города на первый план. Объясняется это тем, что транспортная доступность делает город комфортнее, высвобождает горожанам время, которое они тратят на дорогу от дома до работы, на отдых, учебу, развитие и т.д. К тому же появление ТПУ делает для инвесторов более привлекательной застройку коммерческой недвижимостью прилегающих к ним территорий. Это способствует и созданию новых рабочих мест в пешеходной доступности для москвичей. Это тоже один из важнейших вопросов для российской столицы, подчеркнул Марат Хуснуллин. Ведь если в детсады пешком водят детей 90 процентов москвичей, что является лучшим показателем в мире, то взрослых горожан, имеющих работу рядом с домом, пока всего 10 процентов.

Всего в городе в настоящее время проектируется и строится 96 ТПУ. Город выделил на их сооружение из своего бюджета 53 млрд руб, а инвесторы готовы вложить втрое больше. Причем, желающих участвовать в создании ТПУ очень много. В частности, на строительство ТПУ "Савеловская" - относительно небольшой транспортный узел, который будет выставлен на аукцион в течение первого полугодия 2019 года, пятеро претендентов, среди которых одна иностранная компания.

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