В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в вейпинг

Новости

В США призвали ограничить право Трампа наносить ядерный удар 23:27
Евросоюз не пересмотрит соглашение об условиях Brexit 23:14
Президент Мексики заявил о прекращении "войны" против наркомафии 22:53
ФРС США сохранила базовую ставку 22:32
ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом на пост президента 22:27
Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле 22:20
Сенатора Арашукова и его отца арестовали 22:20
В Норвегии обвиняемого в терроризме россиянина отправили в психбольницу 21:09
Пожар в аквапарке на юго-западе Москвы ликвидирован 21:00
На Корсике скончался один из раненных при стрельбе 20:46
Спецпредставитель ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений 20:46
Мадуро: Венесуэла должна освободиться от шантажа доллара 20:43
По делу Арашуковых задержаны уже четыре человека 20:30
Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет" 20:25
В Астрахани двое чиновников задержаны при получении взяток 20:24
Замминистра культуры Малаков ушел на пенсию 20:22
Из аквапарка в Москве эвакуируют людей из-за задымления 20:12
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге 20:08
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона 20:07
Пять человек пострадали при стрельбе на Корсике 19:38
МИД Ирана посоветовал Трампу доверять докладам разведки США 19:09
Футбольные клубы России потратили на трансферы более 80 млн долларов 19:07
Рауль Арашуков забыл русский язык на допросе 19:05
Матерящегося пассажира высадили из самолета во Внуково 19:00
Самая смертоносная эпидемия в Хорватии унесла жизни 45 человек 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 23:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Табачок - врозь

В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в вейпинг
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)
Скоро в столице начнут штрафовать за вовлечение детей в курение вейпов, электронных сигарет и других "парящих" гаджетов. Вчера поправки в КоАП столицы внесла гордума.
В Петербурге подросткам запретят входить в вейп-магазины

Этот закон обсуждался больше года. Точек, где продают вейпы, в городе порядка 3 тысяч. Причем основные покупатели - молодые люди и даже подростки до 18. А никаких регламентов на эти гаджеты и составы для курения не было. Зато есть доказательства - 8 из 10 потребителей вейпов переходят потом на табак.

Отрегулировать вейпинг на федеральном уровне парламентариям не удалось - решения по федеральному законопроекту на этот счет нет. Поэтому столица решила внести необходимые изменения в КоАП Москвы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на поздравления Трампа в адрес Гуайдо
Песков ответил на слова Порошенко о "холодном мире"
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Мэр Риги опроверг сообщения о своем задержании
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве