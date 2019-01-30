В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в вейпинг

Скоро в столице начнут штрафовать за вовлечение детей в курение вейпов, электронных сигарет и других "парящих" гаджетов. Вчера поправки в КоАП столицы внесла гордума.

Этот закон обсуждался больше года. Точек, где продают вейпы, в городе порядка 3 тысяч. Причем основные покупатели - молодые люди и даже подростки до 18. А никаких регламентов на эти гаджеты и составы для курения не было. Зато есть доказательства - 8 из 10 потребителей вейпов переходят потом на табак.

Отрегулировать вейпинг на федеральном уровне парламентариям не удалось - решения по федеральному законопроекту на этот счет нет. Поэтому столица решила внести необходимые изменения в КоАП Москвы.