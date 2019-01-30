В Роспечати обсудили издательскую программу к 500-летию Тульского кремля

Кремль - не собственное название московской крепости, как порой думают не владеющие русским языком иностранцы, а тип оборонительного сооружения - крепостные стены с башнями, обнимающие не только княжеские хоромы, как стены феодального замка, а весь город. И это название действительно не случайно напоминает слово "кремень".

Ha фото Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина Фото: Федор Косичкин

Свои Кремли-кремни были во многих русских городах. Тульский - один из самых древних; его возведение началось менее чем через полвека после закладки "флагмана новой серии" этих сухопутных броненосцев Средневековья - нового кирпичного московского Кремля. И один из наиболее сохранившихся. А к тому же - недавно отреставрированный и ставший центром культурной жизни города пряничников и оружейников.

К выпадающему на 2020 год пятисотлетию крепости, прикрывавшей южные подходы к столице от набегов и служившей "центральной ставкой" широкой Большой засечной черты, тульские областные власти разработали большую издательскую и культурную программу, которая была представлена 29 января на заседании Оргкомитета по подготовке юбилея в Роспечати.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что к весомой дате планируется (и уже частично осуществлен) выпуск в местном издательстве двухтысячным тиражом красочных тематических книг-альбомов, посвященных истории самого кремля и его главного Успенского собора, книги "Тульские баталии", в которой описываются сражения с пришлыми врагами, имевшие место на тульской земле за последние полтысячелетия, а также путеводители по кремлю и малым, но древним городам городам Большой засечной черты, таким, как Мценск, Переяславль-Рязанский, Пронск, Венёв, Болхов, Елец, Скопин и другие.

Книгоизданием, добавила Татьяна Рыбкина, дело, разумеется, не ограничится. Планируется создание цикла телефильмов и даже выпуск мобильного приложения о городах Засечной черты и по книге "Тульские баталии".

В 2019-20 годах намечена целая череда выставочных проектов, способных передвигаться по городам Засечной четы, таких, как "Тульский кремль - щит России", "Неизвестная Тула. Новые археологические находки в центре Тулы", и комплексные выставки, посвященные самим этим городам.

Намечено также проведение форумов "Большая засечная черта. Россия на переломе эпох" и "Кремли России и их роль в формировании Российского государства", подростковых квестов по городам Засечной черты и детских смотров-конкурсов разной направленности, в том числе для детей с ограниченными возможностями.

И вообще, подчеркивали выступавшие на заседании, весомый юбилей - это хороший повод интенсифицировать усилия по раскрытию туристического потенциала Тульской области. Далеко не исчерпывавшийся пряниками и оружейными заводами и даже усадьбой Ясная Поляна.

В июне 2020 года на территории самого кремля и прилегающих к нему новых "креативных пространств" намечено наибольшее количество разножанровых праздников, фестивалей и концертов. Кульминацией же его станет конец недели 3-5 июля, приуроченный к празднику местночтимой иконы Николы Тульского.