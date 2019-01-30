В смоленской школе второклассника насильно заставили есть

Неприятный инцидент произошел в школе № 17 Смоленска. Во время обеда в столовой учитель второго класса схватила ученика за ухо и в грубой форме потребовала доесть свою порцию.

Родители договорились с поваром, что мальчик будет забирать еду домой. На пакет с котлетой в руках у ребенка, учительница отреагировала неадекватно.

- При всех детях она схватила за ухо моего сына и кричала: "Жри! Жри тут и быстрее!" - рассказала мать второклассника. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам родительницы, это не первый случай унижения ребенка. Директор школы Виктория Балыкина от комментариев отказалась.

Напомним, чуть более года назад в начальном классе смоленской школы № 33 педагог заклеила скотчем рот ученику за разговор с соседом по парте. После скандала и разбирательства на уровне городской администрации педагог уволилась.