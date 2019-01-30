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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дорогу - молодым

В Москве думают об ограничении для старых машин
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 20(7778)
Столичные власти поддержали идею ограничить въезд неэкологичных машин в отдельные районы города. Положительный отзыв на эту инициативу в Совет при президенте РФ по правам человека направил мэр Москвы Сергей Собянин. В Совете по правам человека предложили целый пакет инициатив, направленных на борьбу за экологию крупных городов.

В числе прочего инициаторы рекомендуют определить районы, в которые въезд "чадящего" транспорта нежелателен. В неблагонадежные с точки зрения выбросов общественники записали все машины класса ниже "Евро-4". Отметим, что в Москве и так действуют экологические ограничения на дорогах, но они относятся к грузовикам. Фурам класса ниже "Евро-3" запрещено въезжать в пределах Третьего транспортного кольца, а длинномерам хуже "Евро-2" - в пределы Московской кольцевой автодороги. Но в данном случае ограничения предлагаются и для легкового транспорта.

Фото: REUTERS
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"Под эти категории прежде всего подпадают автомобили, выпущенные в России и Японии до 2010 года", - разъяснил "РГ" заместитель генерального директора "Русского АвтоМотоКлуба" Андрей Барсуков. Контролировать автовладельцев члены СПЧ предлагают с помощью видеонаблюдения. Теоретически это возможно: в Москве разветвленная сеть камер на дорогах. Экологический класс машины прописан в ПТС. Так что программная "начинка" камер быстро найдет нарушителя по базам.

"Правительство Москвы поддерживает инициативу и готово оказать содействие в этом вопросе", - говорится в отзыве мэра на инициативу Совета.

Проблема в том, что возможные ограничения могут коснуться малообеспеченных москвичей, говорят в "Русском АвтоМотоКлубе". Эти люди ездят на "старье" не от хорошей жизни. У них нет денег на новое авто. "И повысить класс своей машины владельцам авто ниже "Евро-4" вряд ли получится, - считает Андрей Барсуков.

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