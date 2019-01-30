Жители Липецка оценили комфорт белорусских автобусов

Белорусская автотехника - выносливая и неприхотливая - стала авторитетным брендом на трассах Союзного государства. Так, в наступившем году девятью автобусами белорусского производства МАЗ-103 пополнился и автопарк Липецка. Об этом сообщает корреспондент портала Союзного государства. Технику передали муниципальному перевозчику "Липецкий пассажирский транспорт". В торжественной церемонии принял участие и мэр города Сергей Иванов.

Перед покупкой липецкие транспортники провели тестовые испытания машин на самых востребованных маршрутах, обеспечивающих магистральное сообщение между районами областного центра.

Среди специалистов транспортной отрасли союзного региона минская пассажирская техника считается одной из наиболее качественных. Белорусские машины оборудованы 26 посадочными местами при общей вместимости 102 человека, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5 и требованиям "доступной среды". По данным минских источников, за прошедшие три года в Россию уже поставлено свыше тысячи автобусов.

Кстати, пассажирская техника МАЗ представлена полутора десятками моделей в более чем ста исполнениях. Наибольший интерес к автобусам проявляют крупные города, готовящиеся к масштабным мероприятиям. Минский автозавод разрабатывал автобусы и для перевозки гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Наша стратегия предполагает расширение географии поставок за счет выхода в новые регионы и освоение незанятых сегментов, - подчеркнули в ОАО "МАЗ". - Сейчас нам есть что предложить для развития любого направления - от городских до туристических перевозок, в том числе, в страны Евросоюза. Славянская "закалка" и европейские стандарты в области комфорта и экологии делают автобусы МАЗ одними из лучших в мире".