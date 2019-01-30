Главного дорожника Хабаровска отстранили от работы

Суд по ходатайству следствия отстранил от должности начальника управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска Олега Гроо.

Напомним, чиновника обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год к нему обращались представители строительной фирмы, которые возводят жилые дома в Индустриальном районе города. Они просили дать разрешение на строительство примыкающей к главной трассе дороги из жилого комплекса. Однако Гроо не соглашался под надуманными предлогами.

"В связи с этим у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Во время следствия чиновник вину не признал.

Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования и вкоре будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.