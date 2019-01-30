2018-й и 2019-й объявлены главами России и Китая перекрестными Годами межрегионального сотрудничества между двумя странами. Особую значимость мероприятия, проходящие в рамках "годов", имеют для дальневосточных субъектов РФ, ведь многие из них граничат с китайскими провинциями. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал в интервью "Российской газете" и интернет-порталу "Дунбэйван" о самых важных аспектах взаимодействия Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.

2018-й стал первым Годом межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией. С какими провинциями Китая активнее всего сотрудничал в прошлом году Хабаровский край? В каких областях взаимодействие углубилось?



Сергей Фургал: КНР - один из ключевых внешнеэкономических партнеров Хабаровского края. Исторически сложилось, что наиболее активно мы сотрудничаем с несколькими провинциями - Цзилинь, Ляонин и, конечно, с нашим соседом - Хэйлунцзян. Между провинцией Хэйлунцзян и краем установлены побратимские связи, реализуется соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

Радует, что развивается не только торговля. Все больше появляется совместных инвестиционных проектов. В первую очередь, в сфере переработки древесины - производство пиломатериалов, шпона, топливных гранул, палочек для еды и другой продукции. Также реализуются проекты в сельском хозяйстве - выращивание сои, овощей.

Постоянно идет обмен бизнес-делегациями. В июне прошлого года делегация провинции Хэулйнцзян приняла участие в Днях международного бизнеса в Хабаровском крае. Регулярно участвуем в совместных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Например, в прошлом году делегация края приняла участие в 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, а делегация провинции Хэйлунцзян - в Амурском экономическом форуме.

Ведется работа по совместному освоению трансграничного острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао). Продолжается сотрудничество в сфере транспорта, экологии, образования, архивного дела. На регулярной основе проводятся молодежные и спортивные обмены.

Каковы результаты сотрудничества Хабаровского края с КНР в сферах экономики, культуры, образования, науки и техники?



Сергей Фургал: Наши образовательные организации активно сотрудничают с Китайской Народной Республикой. Продолжаются обмены учеными, студентами, конкурсы профессионального мастерства, конференции, реализуются совместные образовательные и научные проекты.

В прошлом году 15 преподавателей вузов края прошли стажировку в ведущих вузах Китая. Совместно с университетами КНР проведено свыше 50 международных бизнес-форумов, олимпиад, научно-технических и учебных мероприятий, в которых приняли участие более 1000 хабаровских и китайских преподавателей и студентов.

Курс на стратегическое партнерство России и Китая создают объективные предпосылки для развития приграничного туризма. Китайское направление традиционно занимает превалирующую позицию в международном турпотоке Хабаровского края. По предварительной оценке, в прошлом году в край въехали 25,1 тысячи китайских туристов, на отдых в Китай отправились 61,8 тысячи граждан России. Благодаря территориальной близости, основной туристический поток генерируется на речном направлении Хабаровск - Фуюань.

В сфере культуры активнее всего взаимодействие осуществляется с провинцией Хэйлунцзян. Ежегодно проходит обмен опытом между Дальневосточной государственной научной библиотекой и Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой. Традиционной формой сотрудничества в области искусств является участие творческих коллективов России и Китая в фестивалях и конкурсах. В 2019 году намечены совместные концерты творческих коллективов, две выставки с участием авторов из КНР в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова. Также при поддержке Генерального консульства КНР в Хабаровске будет проведен целый ряд мероприятий, посвященных Дням китайской книжной культуры.

Министерство экономического развития РФ предоставило правительству РФ последнюю версию стратегии регионального развития до 2025 года. Какие области получат приоритетное развитие в крае в соответствии с данной стратегией? Какие меры принимаются в крае для привлечения иностранного капитала?



Сергей Фургал: В первую очередь, хотелось бы отметить, что разработанная стратегия - уникальный документ. В ней отражены единые постулаты и подходы регионального правительства в целях обеспечения национальных приоритетов развития страны, с учетом специфических особенностей каждого региона. В Хабаровском крае в ближайшей перспективе акценты будут смещаться на рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие экспортного потенциала.

Наиболее перспективными специализациями остаются авиа- и судостроение, деревообработка и транспорт, производство нефтепродуктов, туризм. Но, вместе с тем, первоочередная роль будет отводиться именно формированию благоприятной среды, условий комфортной жизни людей, которые здесь проживают, созданию семей. Мы решаем вопросы развития системы качественного и доступного здравоохранения, обеспечения достойного образования и других направлений.

Какие мероприятия в рамках Годов межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией запланированы на 2019 год Хабаровским краем?



Сергей Фургал: Одно из важных мероприятий - переговоры по реализации совместных проектов, в том числе - развитие трансграничного острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао). Также будут и совместные бизнес-миссии в Хабаровском крае и провинции Хэйлунцзян.

Запланировано участие делегации Хабаровского края в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке и Российско-Китайском ЭКСПО.

Мы продолжим практику проведения международных обменов в сфере спорта. Продолжим работать с провинцией Хэйлунцзян в области охраны окружающей среды.

Скоро жители КНР встретят Праздник Весны - китайский традиционный Новый год. Что вы хотели бы пожелать китайским читателям накануне этого праздника?



Сергей Фургал: От всей души поздравляю с этим радостным событием. Желаю больше хороших новостей и счастливого Праздника Весны!

Традиционный китайский Новый год глубоко проник в сердца россиян. Сейчас его с удовольствием празднуют и в Хабаровском крае. Такой культурный обмен объединяет, укрепляет дружбу и уважение друг к другу.

В этом году наши страны отмечают 70-летие с момента установления дипломатических отношений. Убежден, мы как добрые соседи имеем хорошие возможности для расширения и углубления сотрудничества в различных направлениях. Это будет способствовать процветанию наших территорий. Пусть крепкая дружба всегда будет служить нам основой для совместной работы.