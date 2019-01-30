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30.01.2019 23:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Гектар у дороги

Текст: Елена Березина
Российская газета - Неделя № 21(7779)
Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Контрольно-надзорные и административные структуры станут ближе к инвестпроектам, населению обещают решить транспортную проблему города.
Природа и люди на Дальнем Востоке требуют особого внимания правительства, уверен Юрий Трутнев. Фото: Сергей Куксин Природа и люди на Дальнем Востоке требуют особого внимания правительства, уверен Юрий Трутнев. Фото: Сергей Куксин
Природа и люди на Дальнем Востоке требуют особого внимания правительства, уверен Юрий Трутнев. Фото: Сергей Куксин

- Во Владивостоке очень трудно передвигаться. У жителей много машин, рельеф города сложный, улицы узкие, а никаких объездных дорог нет. Трудно проехать в центре, машины припаркованы кое-как, вдоль обочины, стоянок нет. Это создает значительные неудобства, - рассказал "РГ" вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Поручение минтрансу решить вопрос пробок, в том числе за счет развития общественного транспорта, уже дано.

С 1 июля в двух новых регионах ДФО - Бурятии и Забайкалье - заработает программа "Дальневосточный гектар". По словам Юрия Трутнева, там пока опасаются, что "приедут и захватят нашу землю".

Фото: Пресс-служба ДВФУ
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- Особенно в Бурятии. Они говорят: "У нас все расхватают, нам жить негде будет". В Якутии была такая напряженная обстановка сначала, а сейчас она в тройке регионов, пользующихся наибольшей привлекательностью.

Сегодня принято решение выделить землю уже 55 тысячам людей. Можно улучшить программу за счет уменьшения "серых" зон.

- Это те территории, которые предоставлять людям по программе нельзя. Есть зоны, которые трогать не надо, потому что они должны быть - земли обороны, особо охраняемых природных территорий. Но помимо них множество участков просто изъяты с карты предоставления решениями губернаторов, законодательных собраний. Они очертили вокруг города круг - тут нельзя, потому что город будет развиваться. Вроде все логично, но на сколько километров в течение ближайших 10 лет город будет развиваться? Отрезали, например, 20 км. А может, он по радиусу дальше пяти в ближайшие годы не уйдет? Может быть, стоит это кольцо немного сжать и дать людям возможность построить дом поближе к инфраструктуре, к центру города, к своей работе? Мне кажется, это принесло бы пользу, этим мы и займемся на втором этапе программы.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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