На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации

Дальневосточные ученые разработали технологию, позволяющую при помощи специального сорбента очищать воду от радиоактивного урана. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Специалисты ДВФУ работали совместно с коллегами из Дальневосточного отделения Российской академии наук. Созданный ими сорбент способен концентрировать опасное радиоактивное вещество. Он представляет собой композит из пористых железооксидных систем, содержащих наноразмерное железо.

"Пористая структура увеличивает активные сорбционные центры на поверхности сорбента, которые концентрируют опасное вещество, повышая эффективность очистки, - пояснил научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН Евгений Папынов. - А магнитный эффект нового материала за счет железа позволяет легко удалять полученный осадок из воды".

По данным разработчиков, степень очистки воды от растворенного в ней урана может достигать 95 процентов. В ДВФУ отмечают перспективность использования изобретения. В частности, технологию можно применять в типовых стационарных установках для подготовки промышленной и бытовой воды, а также для очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод.

Сорбент просто добавляют в жидкость в соотношении 1:100. Процесс очистки занимает от трех до 48 часов. Затем воду фильтруют и извлекают осадок.