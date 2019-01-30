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30.01.2019 11:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курильский "вулкан в вулкане" сфотографировали с борта МКС

Текст: Дина Непомнящая

Летчик-космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в Instagram сделанную из космоса фотографию курильского вулкана Креницына.

Фото: NASA Earth Observatory от Lauren Dauphin
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"Расположен он на Онекотане, одном из островов Курильского архипелага. Остров уже более 10 лет необитаем, впрочем, туристов здесь тоже практически не бывает: добраться до Онекотана можно только вплавь, а, чтобы насладиться видом вулкана Креницына, после высадки в уютной бухточке предстоит 15-километровое пешее путешествие до края кальдеры с набором высоты около 500 метров, а после - тот же путь обратно", - написал герой России.

Он отметил, что смельчаков, которые не побоятся трудностей, ждет волшебный вид.

Справка "РГ"

Вулкан Креницына - самый большой в мире двухъярусный "вулкан в вулкане". Его высота 1324 метра. Назван по имени мореплавателя Петра Кузьмича Креницына. На вулкане было зафиксировано только одно историческое извержение в 1952 году. В настоящее время наблюдается фумарольная и термальная активность.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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