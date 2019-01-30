На Сахалине с оторвавшейся льдины спасли 18 рыбаков

Сахалинские спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины 18 рыбаков.

При патрулировании акватории залива Мордвинова инспекторы ГИМС увидели трещину, за которой находились любители зимней рыбалки. После поданных звуковых и световых сигналов мужчины стали самостоятельно покидать опасную зону. Но сделать это смогли не все.

Тогда на помощь застрявшим выдвинулись сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС.

"Было задействовано судно на воздушной подушке "Хивус". 18 человек из числа тех, кто не смог самостоятельно покинуть лед, доставили на берег", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Затем спасатели продолжили обследование акватории. Всего были задействованы 13 человек и 11 единиц техники.