Ученые нашли самое глубокое дальневосточное озеро

Сотрудники Института морской геологии и геофизики ДВО РАН исследовали вулканическое озеро Кольцевое, расположенное на курильском острове Онекотан. Оно находится в южной части острова, в котловине вулкана Тао-Русыр, появившейся 8350 лет назад.

Замеры проводили дважды - в 2006 и 2015 годах. Тогда максимальная глубина озера, составила 264 метра.

"Оно находится на четвертом месте после Байкала (1642 метра), Каспийского моря (1025 метров) и Хантайского озера (420 метров). При этом Кольцевое можно считать глубочайшим в Сахалинской области и на Дальнем Востоке России в целом", - сообщается на сайте учреждения.

Объем воды - 3.75 кубических километра - говорит о важнейшем значении Кольцевого для всего дальневосточного макрорегиона.

Кроме того, с 2005 по 2017 год специалисты института изучили ряд других вулканических озер: Горячее и Кипящее на Кунашире, Бирюзовое на Симушире, Малахитовое и Глазок на острове Кетой, Черное на Онекотане и Красивое на Итурупе.