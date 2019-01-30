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30.01.2019 06:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите бывших чиновников осудили за махинации с квартирами сирот

Текст: Дина Непомнящая

Забайкальский краевой суд постановил взыскать с бывших местных чиновников около 24 миллионов рублей за взяточничество при покупке жилья для детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, исковые требования были представлены к экс-заместителю председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы Вячеславу Шуляковскому, экс-начальнику финансово-экономического отдела комитета Татьяне Охрименко, а также риелторам Александру Крутикову и Ивану Мальцеву.

Экс-замглавы Хабаровска пойдет под суд за махинации с землей

С лета 2009 года по октябрь 2012 года сотрудники администрации при помощи риелторов заключили 28 муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот на общую сумму свыше 75 миллионов рублей. Реальная их стоимость была значительно меньше. За махинации Шуляковский получил взятку в 2,8 миллиона рублей.

Центральный районный суд Читы признал сообщников виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их к различным срокам лишения свободы. Но в требовании денежного взыскания отказал. По мнению суда, расчеты суммы причиненного ущерба были не обоснованы.

После подачи апелляции прокуроры доказали правильность произведенного расчета, и их иск был удовлетворен.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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