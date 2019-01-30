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30.01.2019 07:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Дина Непомнящая

Утром 30 января на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске пассажирский автобус маршрута №40 врезался в железобетонный столб. В результате аварии два человека получили травмы.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

В Главном управлении МЧС по краю сообщили, что пострадавших отправили во Вторую краевую клиническую больницу. Всего в салоне на момент ДТП находились семь пассажиров.

Столб после столкновения упал на проезжую часть. Движение автомобилей на этом участке дороги оказалось затруднено. Устранять последствия аварии будут совместно сотрудники ГИБДД и службы троллейбусного парка.

Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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