В Хабаровске два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Утром 30 января на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске пассажирский автобус маршрута №40 врезался в железобетонный столб. В результате аварии два человека получили травмы.

В Главном управлении МЧС по краю сообщили, что пострадавших отправили во Вторую краевую клиническую больницу. Всего в салоне на момент ДТП находились семь пассажиров.

Столб после столкновения упал на проезжую часть. Движение автомобилей на этом участке дороги оказалось затруднено. Устранять последствия аварии будут совместно сотрудники ГИБДД и службы троллейбусного парка.

Дорожные инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.