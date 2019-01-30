В Приамурье женщина-инвалид и пенсионер погибли при пожаре

В одной из квартир пятиэтажного дома поселка Прогресс Амурской области произошел пожар. Огонь унес жизни 66-летнего хозяина квартиры и его соседки, которая жила этажом выше.

"Женщина, проживающая на пятом этаже, пытаясь спастись, открыла дверь своей квартиры. Подъезд был сильно задымлен. Вернувшись в квартиру, она не закрыла дверь, едкий дым быстро заполнил помещение. Женщина была маломобильна, дойти до балкона она не смогла",- сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

С пятого этажа горящего дома пожарные вывели пять человек, еще тринадцать жильцов эвакуировали с нижних этажей.

Квартира, где начался пожар, сгорела полностью.

По факту трагедии ведется расследование. Эксперты и следователи уточняют все детали и обстоятельства случившегося. По одной из версий возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.