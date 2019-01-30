В Забайкалье пенсионерка перевела лжеполицейским 238 тысяч рублей

В полицию забайкальского города Сретенска обратилась 72-летняя женщина, заявив, что у нее обманом похитили деньги.

Как выяснилось, в прошлом году пенсионерка по телефону обращалась к экстрасенсу из другого региона. После этого ей стали звонить лже-полицейские. Они рассказали, что медиум оказался мошенником, поэтому "пострадавшей" положена компенсация - 712 тысяч рублей.

"Пожилая женщина поверила мошенникам и на протяжении двух месяцев под предлогом оплаты судебных издержек, страховок и разблокировки счета переводила деньги на счета злоумышленников. Всего она сделала пять переводов на общую сумму 238 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

После этого бабушку заверили, что компенсация поступит в 2019 году. Не дождавшись перевода, она обратилась в полицию.

Установлено, что звонки совершались из центральных регионов России. Возбуждено уголовное дело.