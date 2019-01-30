Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока

Сотрудники полиции и ФСБ Приморского края задержали гражданина, причастного к ложным сообщениям о минировании различных зданий во Владивостоке. Об этом сообщается на странице Антитеррористической комиссии Приморья в Instagram.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Приморскому краю выявлен гражданин, который сообщил о причастности к рассылке писем о минировании учреждений Приморья. В социальной сети Instagram он подтвердил, что все рассылки, носящие террористический характер, были ложными. Он полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.
Задержанный признал вину в ходе допроса. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Волна электронных писем о заложенных взрывных устройствах в разных учреждениях прокатилась на минувшей неделе по Сибири и Дальнему Востоку. Из-за эвакуаций людей была прервана работа школ и больниц, администраций, торговых центров, различных ведомств. При этом никаких требований не выдвигалось. Все сообщения оказались ложными.
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В январе 2019 года на официальные адреса электронной почты учреждений г.Владивостока (объекты здравоохранения (5 больниц), образования (26 средних общеобразовательных школ), торговые центры (10), миниципальные и краевые органы государственной власти, осуществлена массовая рассылка электронных писем (всего 46 анонимных проявлений) с угрозами совершения взрывов. Адреса электронных почт, с которых поступили сообщения террористического характера, принадлежат зарубежным сервисам и направлены с IP - адресов, расположенных на территории Ближнего и Дальнего зарубежья. В ходе проведения ОРМ выявлен житель Приморского края , который, в привязке к сообщениям террористического характера в группе Инстаграме, разместил сообщение о его причастности к массовым рассылкам, тем самым подтвердив достоверность ложных угроз совершения террористических актов Сотрудниками УФСБ данный пользователь Инстаграм установлен. Под тяжестью предъявленных доказательств, он полностью признал свою вину и раскаялся. Тем не менее решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности. #vl #vdk #vladivostok #primorye #Приморье #ПриморскийКрай #Антитеррор_ПК #antiterror_pk #скажинеттерроризму #скажинетэкстремизму