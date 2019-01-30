Новости

Мадуро: Болтон запретил Трампу вести переговоры со мной 06:37
В Чите бывших чиновников осудили за махинации с квартирами сирот 06:28
На Сахалине построят завод по производству сжиженного газа 06:25
В России рухнули цены на бюджетный кроссовер 06:15
Мадуро выразил надежду на продолжение поставок оружия из РФ 05:47
Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока 05:37
Первым вице-губернатором Приморья стала Вера Щербина 05:29
Трещина образовалась в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру 05:18
Власти Приморья попросили оставить тигра Амура в сафари-парке 04:54
Неизвестный бросил гранату в здание мечети на Филиппинах 04:43
Главного дорожника Хабаровска отстранили от работы 04:42
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну 04:13
На Францию обрушился мощный циклон "Габриэль" 03:44
Штраф за употребление алкоголя на пляже появится в Гоа 03:33
На брошенном у берегов Пуэрто-Рико судне нашли 400 кг кокаина 02:52
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ 02:05
После землетрясения на юге Польше пропали 14 шахтеров 01:46
Три человека погибли при крушении вертолета в США 01:05
В Японии началось извержение вулкана Кутиноэрабу 00:41
Православная церковь в Америке не признает украинскую ПЦУ 00:30
США одобрили поставки комплексов ПРО Aegis Ashore Японии 00:29
Победивший Нурмагомедова боец ММА скончался в Азербайджане 00:09
Мадуро анонсировал создание системы народного ополчения 29.01.2019
Нурмагомедов отказался сниматься в рекламе ради сокращения дисквалификации 29.01.2019
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit 29.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 05:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока

Текст: Ольга Журман

Сотрудники полиции и ФСБ Приморского края задержали гражданина, причастного к ложным сообщениям о минировании различных зданий во Владивостоке. Об этом сообщается на странице Антитеррористической комиссии Приморья в Instagram.

В Амурской области завели дела после сообщений о "минировании"

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Приморскому краю выявлен гражданин, который сообщил о причастности к рассылке писем о минировании учреждений Приморья. В социальной сети Instagram он подтвердил, что все рассылки, носящие террористический характер, были ложными. Он полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

Задержанный признал вину в ходе допроса. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Волна электронных писем о заложенных взрывных устройствах в разных учреждениях прокатилась на минувшей неделе по Сибири и Дальнему Востоку. Из-за эвакуаций людей была прервана работа школ и больниц, администраций, торговых центров, различных ведомств. При этом никаких требований не выдвигалось. Все сообщения оказались ложными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В январе 2019 года на официальные адреса электронной почты учреждений г.Владивостока (объекты здравоохранения (5 больниц), образования (26 средних общеобразовательных школ), торговые центры (10), миниципальные и краевые органы государственной власти, осуществлена массовая рассылка электронных писем (всего 46 анонимных проявлений) с угрозами совершения взрывов. Адреса электронных почт, с которых поступили сообщения террористического характера, принадлежат зарубежным сервисам и направлены с IP - адресов, расположенных на территории Ближнего и Дальнего зарубежья. В ходе проведения ОРМ выявлен житель Приморского края , который, в привязке к сообщениям террористического характера в группе Инстаграме, разместил сообщение о его причастности к массовым рассылкам, тем самым подтвердив достоверность ложных угроз совершения террористических актов Сотрудниками УФСБ данный пользователь Инстаграм установлен. Под тяжестью предъявленных доказательств, он полностью признал свою вину и раскаялся. Тем не менее решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности. #vl #vdk #vladivostok #primorye #Приморье #ПриморскийКрай #Антитеррор_ПК #antiterror_pk #скажинеттерроризму #скажинетэкстремизму

Публикация от Антитеррор Приморья (@antiterror_pk)

Происшествия Преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну
Захарова назвала "пустыми обещаниями" слова Порошенко о мире
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit
МВД опубликовало видео с дебоширом на рейсе Санкт-Петербург - Анталья