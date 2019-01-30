Задержан причастный к сообщениям о "минированиях" житель Владивостока

Сотрудники полиции и ФСБ Приморского края задержали гражданина, причастного к ложным сообщениям о минировании различных зданий во Владивостоке. Об этом сообщается на странице Антитеррористической комиссии Приморья в Instagram.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и УМВД России по Приморскому краю выявлен гражданин, который сообщил о причастности к рассылке писем о минировании учреждений Приморья. В социальной сети Instagram он подтвердил, что все рассылки, носящие террористический характер, были ложными. Он полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

Задержанный признал вину в ходе допроса. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Волна электронных писем о заложенных взрывных устройствах в разных учреждениях прокатилась на минувшей неделе по Сибири и Дальнему Востоку. Из-за эвакуаций людей была прервана работа школ и больниц, администраций, торговых центров, различных ведомств. При этом никаких требований не выдвигалось. Все сообщения оказались ложными.