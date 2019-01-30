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30.01.2019 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Миллиарды закачают в трубы

Банк развития стран БРИКС профинансирует проекты по улучшению качества воды в городах ПФО
Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород) , Евгений Петров (Чебоксары)
Российская газета - Экономика Поволжья № 18(7776)
Чебоксары и Дзержинск (Нижегородская область) получат около 49 и 44 миллионов долларов соответственно на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Средства выделят в рамках готовящегося распоряжения Правительства РФ.

Ранее между российскими властями и Новым банком развития стран БРИКС было подписано соглашение о займе на сумму 320 миллионов долларов на развитие коммунальной инфраструктуры в пяти городах. Помимо названных это Иваново, Рыбинск и Волжский, отобранные минстроем РФ на конкурсной основе.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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За счет полученных средств Чебоксары намерены реализовать сразу 10 проектов. Самыми крупными станут модернизация технологического и электрического оборудования 14 коллекторно-насосных станций стоимостью 1,35 миллиарда рублей, объектов очистной водопроводной станции "Заовражная" (718,4 миллиона), строительство ливневых очистных сооружений в микрорайонах "Волжский-1" и "Волжский-2" (683 миллиона). Также будет проведена реконструкция загородного коллектора по Марпосадскому шоссе до камеры учета стоков Новочебоксарских биологических очистных сооружений. Кроме того, городские власти рассчитывают построить отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от улицы Гагарина до улицы Калинина. Еще 341 миллион рублей направят на строительство водопроводных сетей, сетей водоотведения и канализационных насосных станций в районах индивидуального жилищного строительства.

Планируется, что после реализации этих проектов значительно снизится сброс загрязняющих веществ в реку, улучшится качество питьевой воды и ситуация в бассейне Волги, а водоотведение в Чебоксарах и Новочебоксарске будет бесперебойным. По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, разработанные проекты уже имеют положительное заключение государственной экспертизы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Добавим, что все привлеченные кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет федерального бюджета в течение 20 лет, включая пятилетний льготный период. Одним из условий выделения денег является софинансирование за счет средств регионального и местного бюджетов или внебюджетных источников. Чебоксарам необходимо найти не менее 10 процентов от выделяемых городу средств. Подписать соглашение между минстроем России, регионом и участниками проекта планируется в первом квартале.

Как сообщил "РГ" директор департамента ЖКХ администрации Дзержинска Денис Дергунов, власти города обозначили в заявке на получение средств от БРИКС пять проектов: строительство второй нитки Тепловского водозабора, водовода на поселок Пыра, главного канализационного коллектора и реконструкцию водопроводных сетей Дзержинска и районных очистных сооружений. Для города это жизненно важные проекты, подчеркнул чиновник.

Так как бремя по кредиту берет на себя федеральный бюджет, роста тарифов не будет. По итогам проведения всех работ объекты передадут в муниципальную собственность.

Софинансирование со стороны города пойдет посредством реконструкции другого имущества, входящего в состав водоканализационного комплекса Дзержинска. За счет средств инвестпрограммы местного водоканала, на реализацию которой предусмотрено 700 миллионов рублей, планируется строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения территории промпарка "Дзержинск-Восточный", водовода к жилому комплексу "Северные ворота", реконструкция канализационных сетей города. .

Прямая речь

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

- 18 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на реализацию проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской области до 2024 года. Уже в текущем году эта сумма составит около 3,3 миллиарда. Средства пойдут на уменьшение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. В настоящее время формируется перечень мероприятий, на данный момент в нем 26 пунктов. Например, в рамках проекта планируется реконструкция очистных сооружений в Лыскове. Они были введены в эксплуатацию в 1975 году и не соответствуют современным требованиям.

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