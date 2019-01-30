Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга

В среду центр Оренбурга оказался затопленным из-за аварии на водоводе. Затруднено движение транспорта по улицам города. Без воды остались шесть многоквартирных домов, а также бизнес-центр и больница.

Как сообщил "Росводоканал Оренбург", причиной ЧП стала утечка в чугунном водоводе холодного водоснабжения на территории бывшей военной части в районе улицы Брыкина. Сигнал о нештатной ситуации поступил в диспетчерскую службу предприятия в 06.20 утра.

На время проведения ремонтных работ ограничено холодное водоснабжение нескольких объектов на улицах Брыкина, Кобозева и в переулке Казарменном. В зону отключения попали бизнес-центр "Южные ворота" и городская клиническая больница №3, а также шесть многоквартирных домов.

- Организован подвоз воды по улице Кобозева, 4, 5; улице Брыкина, 5, а также по требованию абонентов, - уточнили в пресс-службе коммунальной организации. - Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Ориентировочное время возобновления подачи услуг - сегодня в 18 часов.

На месте аварии работают 17 специалистов и восемь единиц техники. Поврежденный участок локализован, устраняются последствия повреждения. Нормализовано давление холодного водоснабжения в центре города.